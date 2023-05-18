Cumhurbaşkanı adaylarının en yüksek oranda oy aldığı iller hangileri?

Erdoğan, 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 82.10 oy oranı ile yine en çok oyu Bayburt'tan toplamıştı.

2018'de yapılan seçimde 1 milletvekili çıkarabilen Bayburt ilinin milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'ne aitti. Bu seçime katılım %85,98 oranlarında gerçekleşmişti.