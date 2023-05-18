Cumhurbaşkanı adaylarının en yüksek oranda oy aldığı iller hangileri?
Resmi olmayan sonuçlara göre, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı adaylarının en yüksek oranda oy aldığı oylar belirlendi. İşte detaylar...
Açıklanan verilere göre, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 78.86 oy oranıyla en çok oyu Bayburt'tan aldı.
Bayburt ili seçim çevresinde 23 siyasi parti seçimlere katılmıştır. Millet İttifakı bileşeni olan Cumhuriyet Halk Partisi resmi olarak aday çıkarmamıştır.
Erdoğan, 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 82.10 oy oranı ile yine en çok oyu Bayburt'tan toplamıştı.
2018'de yapılan seçimde 1 milletvekili çıkarabilen Bayburt ilinin milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'ne aitti. Bu seçime katılım %85,98 oranlarında gerçekleşmişti.
Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 80.26 oy oranıyla en çok oyu memleketi Tunceli'den aldı.
Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ise en yüksek oyu 11.94 oy oranıyla memleketi Iğdır'dan topladı.