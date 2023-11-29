Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Her iki liderin de resmi programında yer almayan görüşmede, iç ve dış politikada bir çok başlık görüşülmesi bekleniyor. İç politikada yerel seçimler önemli gündem maddelerinden. Yerel seçim hazırlıklarına ilişkin Cumhur İttifakı çatısı altında nasıl bir yol izleneceğinin görüşülmesi bekleniyor. Dış politikada ise Gazze gündemi konuşulacak başlıklar arasında. Atılan adımlar, yürütülen temaslar ele alındı.

Görüşme Sona Erdi

Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabul 1 saat sürdü.