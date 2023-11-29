Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli Bugün Görüşecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Bahçeli ile bugün görüşecek misiniz?" sorusunda "Birazdan görüşeceğim" şeklinde yanıt verdi. Masada "50+1 düzenlemesinin" olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli Bugün Görüşecek!
Editör: Uğur Çam
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 50+1 açıklaması ve sonrasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı konuşma sonrası gözler iki liderin görüşmesine çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısı sonrası gazetecilerin o sorusunu yanıtladı. Erdoğan, Bahçeli ile bugün görüşeceğini belirtti. 

50+1 Tartışmaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurtdışı gezisi sonrası uçakta gazetecilere açıklama yapmıştı. Erdoğan, Başkanlık Sistemi ile ilgili açıklamasında 50+1 formülünün partileri yanlış yollara yönlendirdiğini söyleyerek bu formülün değiştirilebileceğini söylemişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada bu konuya değinmişti. Bahçeli şöyle konuşmuştu:

- Cumhurbaşkanımız Almanya ziyaretinden dönerken sistemin can evi olan 50+1 oy ilgili açıklamalarda bulunmuştur. Tespit ve değerlendirmeleri kurulan ittifakların yapısına bakıldığında anlamlıdır. Fakat bizim geçmişten söylediğimiz sözlerimiz, açıklamalarımız bellidir. Esasen hiç değişme göstermemiştir.
- 50+1 oy ile seçilmesi çoğulcu demokrasiye model olacak şekildir. Milletvekili seçmiyoruz, belediye başkanı seçmiyoruz, muhtar seçmiyoruz. Cumhurun bütününü temsil edecek Cumhurbaşkanını seçiyoruz. MHP olarak aynı görüşteyiz. Konuşup tartışarak orta yolun, makul yolun, tamirat ve onarımın karşılıklı anlaşma ile yapılacağı iradesine de sahibiz.
"50+1 Kaldırılırsa Mafya Sistemi Gelir""50+1 Kaldırılırsa Mafya Sistemi Gelir"Gündem
# devlet bahçeli # cumhurbaşkanı erdoğan # başkanlık sistemi
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