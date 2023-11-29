Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli Bugün Görüşecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 50+1 açıklaması ve sonrasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı konuşma sonrası gözler iki liderin görüşmesine çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısı sonrası gazetecilerin o sorusunu yanıtladı. Erdoğan, Bahçeli ile bugün görüşeceğini belirtti.

50+1 Tartışmaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurtdışı gezisi sonrası uçakta gazetecilere açıklama yapmıştı. Erdoğan, Başkanlık Sistemi ile ilgili açıklamasında 50+1 formülünün partileri yanlış yollara yönlendirdiğini söyleyerek bu formülün değiştirilebileceğini söylemişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada bu konuya değinmişti. Bahçeli şöyle konuşmuştu:

- Cumhurbaşkanımız Almanya ziyaretinden dönerken sistemin can evi olan 50+1 oy ilgili açıklamalarda bulunmuştur. Tespit ve değerlendirmeleri kurulan ittifakların yapısına bakıldığında anlamlıdır. Fakat bizim geçmişten söylediğimiz sözlerimiz, açıklamalarımız bellidir. Esasen hiç değişme göstermemiştir.