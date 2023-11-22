"50+1 Kaldırılırsa Mafya Sistemi Gelir"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 50+1 sistemini ucube olarak değerlendirdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, seçime ittifaksız girmeye çağırdı. Saadet-Gelecek Partisi ortak grup toplantısında da Ak Parti’nin güç kaybettiği için 50+1 sistemini değiştirmek istediği öne sürüldü.



Cumhurbaşkanı seçiminin şartı olan yüzde 50+1 sistemi siyasetin odağına yerleşti.



Çıkış Yolu programında gündemi değerlendiren Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek, 50+1 sisteminin kaldırılmasının Türkiye'yi dikta rejimine götüreceğini vurguladı.



İyi Parti grup toplantısında konuşan Genel Başkan Meral Akşener, sistemin milleti seçeneksiz bıraktığını savunarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ittifaksız bir şekilde seçimlere girmeye davet etti.



Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın güç kaybettiği için sistemi değiştirmek istediğini öne sürdü.



Saadet Partisi’nin ortağı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da “Cumhurbaşkanı güç kaybetti” tartışmasına destek çıktı.



