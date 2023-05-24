Cumhurbaşkanı Seçimi'nde 5 adımda oy kullanma rehberi: Oy kullanmadan önce bunlara dikkat!

1) NEREDE OY KULLANILACAĞI SEÇMEN BİLGİ KAĞIDIYLA VEYA İNTERNETTEN ÖĞRENİLEBİLECEK

Vatandaşlar, seçim sürecinde ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Oy verme saatleri yurt genelinde 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek.