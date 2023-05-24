Cumhurbaşkanı Seçimi'nde 5 adımda oy kullanma rehberi: Oy kullanmadan önce bunlara dikkat!
28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda seçmenler oylarını 5 adımda kullanacak. Peki bu adımlar neler? Seçmenler oy verirken nelere dikkat etmeli? Detaylar haberimizde...
14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından Cumhurbaşkanı adayları ilk turda seçilebilmek için yeterli oyu alamamış ve Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tura kalmıştı. İlk turda en fazla oyu alan Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerin ikinci turunda yarışacak.
28 Mayıs öncesi Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlık binasında, oy verme sürecine ilişkin temsili oy verme kabinleri kuruldu. Sadece kayıtlı oldukları sandıklarda, adrese gönderilen seçmen bilgi kağıdında yazan yer ve sandıkta oy verebilecek olan seçmenler, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması için oylarını 5 adımda kullanacak.
Seçmenin oy kullanma işlemini gerçekleştireceği 5 adım şöyle:
1) NEREDE OY KULLANILACAĞI SEÇMEN BİLGİ KAĞIDIYLA VEYA İNTERNETTEN ÖĞRENİLEBİLECEK
Vatandaşlar, seçim sürecinde ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.
Oy verme saatleri yurt genelinde 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek.
2) SEÇMENİN ÜZERİNDE VATANDAŞLIK NUMARASI OLAN KİMLİK BELGESİNİ BULUNDURMASI GEREKECEK
Seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.