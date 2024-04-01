DEM Parti İBB Başkan Adayı Meral Danış Beştaş'dan açıklama: ""İmamoğlu bu oylar benimdir demesin sakın"

DEM Parti İBB Başkan Adayı Meral Danış Beştaş yerel seçimlere dair açıklamalarda bulundu. Bektaş "İmamoğlu bu oylar benimdir demesin sakın, aldığı oylar onun değil. Bizim seçmenlerimiz oraya oy verdi neden? Çünkü AKP'yi cezalandırmak istedi." ifadelerini kullandı.

DEM Parti İBB Başkan Adayı Meral Danış Beştaş'dan açıklama: ""İmamoğlu bu oylar benimdir demesin sakın"

Türkiye 31 Mart yerel seçimleri sonuçların kitlendi. DEM Parti İBB Başkan Adayı Meral Danış seçim sonuçlarına dair açıklamalarda bulundu. Danış söyle konuştu:

- İmamoğlu bu oylar benimdir demesin sakın, aldığı oylar onun değil." "Bizim seçmenlerimiz oraya oy verdi neden? Çünkü AKP'yi cezalandırmak istedi.
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# DEM Parti # chp
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