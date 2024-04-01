DEM Parti İBB Başkan Adayı Meral Danış Beştaş'dan açıklama: ""İmamoğlu bu oylar benimdir demesin sakın"

Türkiye 31 Mart yerel seçimleri sonuçların kitlendi. DEM Parti İBB Başkan Adayı Meral Danış seçim sonuçlarına dair açıklamalarda bulundu. Danış söyle konuştu:

- İmamoğlu bu oylar benimdir demesin sakın, aldığı oylar onun değil." "Bizim seçmenlerimiz oraya oy verdi neden? Çünkü AKP'yi cezalandırmak istedi.