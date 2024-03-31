YSK Başkanı'ndan açıklama: "Sandıkların yüzde 51,02'si açılmış durumdadır"

YSK Başkanı Yener, "Veri akışı devam etmektedir. Sandıkların yüzde 51,02'si açılmış durumdadır. Sonuçların Türk halkına hayırlı olmasını diliyorum. Bugün son açıklamamız bu şekildedir" dedi.

YSK Başkanı'ndan açıklama: "Sandıkların yüzde 51,02'si açılmış durumdadır"

YSK Başkanı Yener yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İyi akşamlar diliyorum. Şu andan itibaren sandıkların yüzde 51,02'si açılmış durumdadır. Tüm personele, siyasi parti temsilcilerine özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum. Gösterdiğiniz sabır için basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Şu ana kadar açıklanan verilerin Türk halkına hayırlı olmasını diliyorum.

Bugünkü son açıklamamız bu şekildedir. Yarın genel bir değerlendirme yapabiliriz. Seçime katılma oranı, veri akışı devam ettiği için verdiğimiz rakam yanıltıcı olabilir. Gün içerisinde paylaşabiliriz."

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# yerel seçim # ysk başkanı
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