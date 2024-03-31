Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek: "Önümüzdeki dönem bir hesaplaşma dönemidir kılıçlar çekilmiştir."

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da Seçim Özel yayınına katıldı. Perinçek, yaptığı konuşmada, AK Parti-MHP ortaklığının iktidarı kaybettiğini belirtti. Perinçek, özetle şu ifadeleri kullandı:

"Atlantik sistemi içerisinde bir çözüm üretemiyor. AK Parti-MHP ortaklığı iktidarını kaybediyor, sistem kendi içinden bir seçenek çıkartamıyor. CHP-PKK oratklığını çıkartıyor."

"AK Parti-MHP neden kaybetti? Çünkü Atlantik'in dayattıklarına hem ekonomide hem de dış politikada boğun eğmiştir."

"Muhalefet yarından itibaren erken seçim teranelerine başlayacaktır. Türkiye yeni iktidarını belirleme sürecine girmiştir."

"AK Parti 2023 seçimleri öncesinde HÜDA PAR'ın kişiliğinde bölücü Türkiye'yle, karanlık Türkiye'yle ittifaka yöneldi."

"Bundan sonrasına baktığımız zaman sistemin karşısında bir sürece Türkiye girmiştir. Türkiye derin bir siyasi bunalımın içine girmiştir." "CHP-PKK ittifakının iktidara gelmesi mümkün değildir."

"Sistemin duvarlarının yıkıldığı bir döneme giriyoruz. Gedikler açıldı Vatan Partisi sayesinde."

"Mevcut devlet, hazineden PKK'ya 1 milyar 100 milyon liranın üzerinde kaynak verdi."

"Terörle mücadele eden bir devlet, kalkıyor belediyeleri teröristlere teslim ediyor. AK Parti ve MHP'nin yönettiği Türk Devleti zaaf içinde."

"Önümüzdeki dönem bir hesaplaşma dönemidir. Kılıçlar çekilmiştir."

"Önümüzde 77 ateşten geçmeye hazır olanların iktidar kavgası yapabileceği bir dönem var."

"CHP demek Türkiye'yi bölmek demek"

"CHP, PKK ile bu seçimde ittifak yaparak boynunu satırın altına koymuştur."