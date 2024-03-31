Bilge Yılmaz'dan Meral Akşener'e istifa çağrısı

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Bilge Yılmaz'dan Meral Akşener'e istifa çağrısı
Editör: Uğur Çam

İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, X (eski Twitter) hesabından yaptığı açıklamada Genel Başkan Meral Akşener'i istifaya davet etti. Yılmaz, İyi Parti'deki görevinden istifa ettiğini açıkladı. 

Bilge Yılmaz'ın açıklaması şu şekilde:

"İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum. Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız. Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok. Bu yönde yapacağım çalışmalara ağırlık verebilmek için İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum."

81 ilde yerel seçimlerde son durum! İşte il il ilk sonuçlar81 ilde yerel seçimlerde son durum! İşte il il ilk sonuçlarGündem
# İyi Parti # meral akşener
Çok Okunanlar
"Önümüzdeki dönem bir hesaplaşma dönemidir kılıçlar çekilmiştir."
"Önümüzdeki dönem bir hesaplaşma dönemidir kılıçlar çekilmiştir."
Muhtarlık kavgasında 1 kişi öldü 11 kişi yaralandı!
Muhtarlık kavgasında 1 kişi öldü 11 kişi yaralandı!
İlker Yücel, İsmailağa Cemaatinin 'Cübbeli Ahmet Hocayı' hedef alan videosunu analiz etti!
İlker Yücel, İsmailağa Cemaatinin 'Cübbeli Ahmet Hocayı' hedef alan videosunu analiz etti!
Antalya'da şiddetli deprem!
Antalya'da şiddetli deprem!
DEM Parti'den asker ve polise hakaret!
DEM Parti'den asker ve polise hakaret!
Öne Çıkanlar İlk seçim sonuçları açıklandı! İstanbul Ankara İzmir Adana... | ULUSAL HABER İlk seçim sonuçları açıklandı! İstanbul Ankara İzmir Adana... | ULUSAL HABER 1 Nisan'da okullar tatil olacak mı? 1 Nisan'da okullar tatil olacak mı?