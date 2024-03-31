Bilge Yılmaz'dan Meral Akşener'e istifa çağrısı

İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, X (eski Twitter) hesabından yaptığı açıklamada Genel Başkan Meral Akşener'i istifaya davet etti. Yılmaz, İyi Parti'deki görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Bilge Yılmaz'ın açıklaması şu şekilde:

"İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum. Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız. Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok. Bu yönde yapacağım çalışmalara ağırlık verebilmek için İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum."