DEM Parti'den skandal! Abdullah Öcalan'ı öven video paylaştılar

HDP'nin kapatma davası sürerken önce yedek parti olarak, daha sonra HDP'nin yöneticilerinin transfer edilmesiyle ana parti haline gelen DEM Parti, teröre dönük yüzünü bir kere daha gösterdi. Daha önce PKK'dan gelen talimat doğrultusunda ismini değiştiren DEM Parti bu sefer de sosyal medya hesabından terör örgütü elebaşı Öcalan'a övgü düzülen bir video paylaştı.

DEM Parti tarafından paylaşılan video

DEM Parti İstanbul Gençlik Meclisi'nin resmi X hesabından, terörist başı Abdullah Öcalan'ın sesinden yaptığı bir konuşmanın yer aldığı ve Öcalan fotoğraflarından oluşan bir video paylaşıldı. Videoda Öcalan, "Kalbimde yalnız ben yaşamıyorum, benim kalbimde milyonların kaderi, milyonların iradesi gümbür gümbür kalbimi vuruyor." ifadelerini kullandığı görüldü. Videonun sonunda, "Çok yaşa başkan Apo" anlamına gelen Kürtçe "Biji Serok Apo" ifadesi duyuluyor.

DEM Parti, söz konusu videoyu yine, "Biji Serok Apo" üst başlığıyla sosyal medya hesabından paylaştı.