Diyarbakırlı anneler diğer DEM'li belediyelere de kayyum istedi

Hakkari Belediyesine Kayyum atanmasına Diyarbakır annelerinden destek geldi. DEM Parti’nin PKK’nın parçası olduğunu ifade eden aileler terör örgütüne belediye verilemeyeceğini söyleyerek DEM’li diğer belediyelere de kayyum istediler..

Diyarbakırlı anneler diğer DEM'li belediyelere de kayyum istedi
Editör: Haber Merkezi


Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın gözaltına alınarak belediye yönetimine kayyum atanması Diyarbakır annelerini de sevindirdi.

Aileler, PKK ve DEM Parti’nin aynı örgüt olduğunu dolayısıyla terör örgütü olduğunu ifade ederek, terör örgütüne belediye verilemeyeceğine dikkat çekti..

Çocukları DEM Parti’nin kaçırarak dağa götürdüğünü belediyeleri de bunun için kullandığını hatırlattılar..

Diyarbakır anneleri DEM Partili diğer belediyelere de kayyum atanması gerektiğine vurgu yaptı.

Anayasa Mahkemesinin görevini yapmadığı için DEM Parti’nin belediyelere geldiğini anlatan aileler HDP ve yeni adıyla DEM Parti’nin bir an önce kapatılması gerektiğini ifade ettiler..

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# DEM Parti # kayyum
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