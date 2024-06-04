Metrobüste yangın paniği

Olay, Bahçelievler'de saat 16.30 sıralarında Avcılar - Söğütlüçeşme seferini yapan metrobüste, Bahçelievler durağına yaklaştığı esnada motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başlamasıyla meydana geldi.

Metrobüs şoförü dumanları fark edince metrobüsü durdurarak içindeki yolcuları tahliye etti. Kısa süreli yangın paniği yaşanırken, duran metrobüs nedeniyle trafik oluştu. Metrobüsün, çekilmesinin ardından seferler normale döndü.