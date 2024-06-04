Metrobüste yangın paniği

Olay, İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeki metrobüsün arka kısmından yükselen dumanlar panik yaşanmasına neden oldu.

Metrobüste yangın paniği
Editör: Yağmur Biçen

Olay, Bahçelievler'de saat 16.30 sıralarında Avcılar - Söğütlüçeşme seferini yapan metrobüste, Bahçelievler durağına yaklaştığı esnada motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başlamasıyla meydana geldi.

Metrobüs şoförü dumanları fark edince metrobüsü durdurarak içindeki yolcuları tahliye etti. Kısa süreli yangın paniği yaşanırken, duran metrobüs nedeniyle trafik oluştu. Metrobüsün, çekilmesinin ardından seferler normale döndü.

DEM Partililer polis taşladıDEM Partililer polis taşladıYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Metrobüs # yangın # panik
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