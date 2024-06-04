DEM Partililer polis taşladı

Dem Partililer ve PKK sempatizanları Hakkari'de kayyuma karşı izinsiz yürüyüş yapmak istedi. Polis gruba müdahale etti. Çıkan olaylarda bir polis memuru yaralandı.

DEM Partililer polis taşladı
Editör: Haber Merkezi


Hakkari'de gösteri ve yürüyüş yasağını çiğneyenlere müdahale edildi. Yerel seçimlerden sonra Van'da yaşananların benzeri Hakkari'de yaşandı.

DEM Partili Hakkâri Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, terör soruşturması nedeniyle görevinden uzaklaştırılmış ve belediye kayyum atanmıştı. DEM Partililer, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve bölge milletvekilleri kararı protesto etmek istedi.

Polis ekipleri, kentte toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin 10 gün süreyle yasaklandığını, eylemin izinsiz olduğunu anons etti. Uyarılara rağmen dağılmayarak polise tahta parçaları ve taş atanlara polis müdahale etti.

Yaşanan gerginlik sırasında kafasına tahta parçası isabet eden polis yaralandı.

Vatan Partisi teröre karşı çözümü işaret ettiVatan Partisi teröre karşı çözümü işaret ettiSiyaset
# DEM Parti # Hakkari
Çok Okunanlar
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!
İslam Memiş uyardı! Gram altın almalı mı satmalı mı?
İslam Memiş uyardı! Gram altın almalı mı satmalı mı?
Bahar dizisinin başrolü Demet Evgar'dan kötü haber! Demet Evgar'a ne oldu?
Bahar dizisinin başrolü Demet Evgar'dan kötü haber! Demet Evgar'a ne oldu?
Sıcak havalarda bu hataları sakın yapmayın! Sağlığınızdan olmamak için dikkat!
Sıcak havalarda bu hataları sakın yapmayın! Sağlığınızdan olmamak için dikkat!
Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
Öne Çıkanlar Çin'den ABD'ye çok sert Tayvan uyarısı | ULUSAL HABER Çin'den ABD'ye çok sert Tayvan uyarısı | ULUSAL HABER O bankada TL'nin getirisi artıyor! Bu fırsatı kaçırmayın... O bankada TL'nin getirisi artıyor! Bu fırsatı kaçırmayın...