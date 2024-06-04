DEM Partililer polis taşladı



Hakkari'de gösteri ve yürüyüş yasağını çiğneyenlere müdahale edildi. Yerel seçimlerden sonra Van'da yaşananların benzeri Hakkari'de yaşandı.



DEM Partili Hakkâri Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, terör soruşturması nedeniyle görevinden uzaklaştırılmış ve belediye kayyum atanmıştı. DEM Partililer, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve bölge milletvekilleri kararı protesto etmek istedi.



Polis ekipleri, kentte toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin 10 gün süreyle yasaklandığını, eylemin izinsiz olduğunu anons etti. Uyarılara rağmen dağılmayarak polise tahta parçaları ve taş atanlara polis müdahale etti.



Yaşanan gerginlik sırasında kafasına tahta parçası isabet eden polis yaralandı.