Doğu Perinçek partilileriyle bayramlaştı! "Türkiye büyük bayramlara büyük çözümlerle gidiyor"

Bayramlaşma programında dahi Türkiye'nin çıkış yolu konuşuldu.

"Derinleşen krizden ah vahla çıkmıyoruz. Önümüzde Vatan Partisi olarak büyük çözümler olduğunu saptıyoruz. Kriz demek çözüm gündemi demek."

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partililerle bayramlaştı. Perinçek, Türkiye'nin önündeki zorluklara dikkat çekti. Çözüme işaret etti.

"Türkiye'nin ciddi tehditlerle karşı karşıya olması aynı zamanda büyük çözümlerin habercisi yani bütün toplumlar bu zor durumlardan büyük çözümlerle çıkarlar veya o zorlukların altında kalırlar. Türkiye'nin o zorlukların altında kalmayacak bir birikimi var."

Seçim sonuçlarını değerlendiren Perinçek, devletin zaaf içinde olduğunu ifade etti.

"PKK'yı hendekten çıkarttılar ..yerel iktidarları PKK'ya verdiler. çıkarttılar diyorum verdiler diyorum. Kendisi çıkmadı, kendisi almadı. Kim verdi? Türk devletinin zaafı..."

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bölücü örgütlenmeye karşı devletin kararlılık göstermediğini kaydetti.

"Ona karşı bir devlet kararlılığı göremiyoruz. AYM kapatmıyor 1 milyar 140 milyon lira PKK'ya veriliyor. Mehmetçiğe kurşun sıksın diye. YSK mazbata veriyor..."

Perinçek, Türkiye'nin Üretim Devriminin eşiğinde olduğunu vurguladı.