Hangi adaylar meclise girdi? Milletvekili Genel Seçimlerinde seçilen ve seçilemeyen adaylar
14 Mayıs seçimlerinin ardından resmi olmayan sonuçlara göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) milletvekili dağılımı belli oldu. Meclis'e giren milletvekilleri arasında dikkat çekici isimler de var.
Meclis'e girecek milletvekilleri resmi olmayan sonuçlara göre belli oldu.
Siyasi partiler listelerinde dikkat çekici isimlere yer vermişti. O adaylardan bazıları meclise girerken, bazıları ise Meclis dışı kaldı.
TÜRKEŞ KARDEŞLER MECLİS'TE
MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in çocukları. Yıldırım Tuğrul Türkeş AK Parti'den, Ayyüce Türkeş ise İyi Parti'den aday gösterilmişti.
Yıldırım Tuğrul Türkeş Ankara, Ayyüce Türkeş ise Adana Milletvekili olarak Meclis'e girdi.
ENSARİOĞLU AİLESİ
Ensarioğlu ailesinden 3 isim, seçime girdi. AK Parti Galip Ensarioğlu'nu (Fotoğrafta), İyi Parti ise Vejdin Ensarioğlu'nu Diyarbakır'dan aday göstermişti. Galip Ensarioğlu Meclis'e girerken, Vejdin Ensarioğlu seçilemedi.
Salim Ensarioğlu ise İyi Parti İstanbul milletvekili olarak Meclis'e girdi.
ÜNAL KARAMAN MECLİS'TE
Milletvekili listelerinde spor dünyasından da isimler vardı. Eski futbolcu ve teknik direktör Ünal Karaman İyi Parti Konya milletvekili oldu.
Yine İyi Parti'den Hatay Milletvekili adayı olan eski milli futbolcu Gökhan Zan ise seçilemedi.