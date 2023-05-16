Hangi adaylar meclise girdi? Milletvekili Genel Seçimlerinde seçilen ve seçilemeyen adaylar

ÜNAL KARAMAN MECLİS'TE



Milletvekili listelerinde spor dünyasından da isimler vardı. Eski futbolcu ve teknik direktör Ünal Karaman İyi Parti Konya milletvekili oldu.

Yine İyi Parti'den Hatay Milletvekili adayı olan eski milli futbolcu Gökhan Zan ise seçilemedi.