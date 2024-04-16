Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi PKK'nın sandıktan çıkmasını savundu

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katıldı. Programda Doğu Perinçek ile Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi arasında DEM Parti üzerinden demokrasi tartışması yaşandı.

Perinçek "Bakın Türkiye'yi bölen, PKK'ya belediyeleri teslim eden iradeyi kabul etmiyoruz. Öyle bir demokrasi yok." ifadelerini kullanırken, Abdulkadir Selvi, PKK'nın siyasi kolu DEM Parti'yi savundu.

İşte Doğu Perinçek ile Selvi arasında yaşanan o tartışma:

Selvi - Kardeşlerimizin iradesine de saygı duyulacak bir iradedir.

Perinçek - Bakın Türkiye'yi bölen, PKK'ya belediyeleri teslim eden iradeyi kabul etmiyoruz. Öyle bir demokrasi yok.

Selvi - Demokrasi anlayışınızda sorun var Doğu Bey.

Perinçek - Kürtler kardeşimiz, Kürt halkı kardeşimiz ama PKK kardeşimiz değil.

Selvi - O zaman sandığa gitmesine izin vermeyin o bölge halkının. Öyle şey mi olur?

Perinçek - Bakın Türk Devleti kapatmıyor ki o partiyi.

Selvi - Türkiye'de demokrasinin kalitesini gösteren bir şeydir. O insanlar da gidecek istediğini seçecek. O insanlar da CHP'ye AK Parti'ye MHP'ye oy verince ya da Vatan Partisi'ne oy verince demokrasi oluyor da diğer partiye oy verince demokrasi oluyor mu?

Perinçek - Bölünmeye oy olmaz. Türkiye'nin bölünmesine oy olmaz. Teröriste oy olmaz. Teröriste hürriyet olmaz.

Selvi - O bölünme değil. Demokrasi yoluyla bunların Türkiye'ye bağlanmasıdır. Demokrasi kanalıyla, parlamento yoluyla, yerel yönetimler yoluyla Türkiye'ye güçlü bir şekilde bağlanmasıdır. Peki o zaman siz o insanlara oy hakkı vermeyin, o zaman bölünmez mi?

Perinçek - Hayır bölücü partiyi seçemez. Bölücü partiyi Türkiye kapatır. Anayasa Mahkemesi görevini yapmıyor. Zaaf içinde.

Selvi - Anayasa Mahkemesi'nde devam eden bir daha var. O bölgedeki insanlar gitmiş Van'da, Diyarbakır'da, Hakkari'de neye inanıyorsa ona oy vermiş.

Perinçek - Olur mu öyle bir şey? Devlet zaafı yüzünden, devlet zaaf gösterirse, kararlı olmazsa... Anayasa mahkemesi devletin yargı organı değil mi en yüksek? Kapatmıyor. Kanunları anayasayı uygulamıyor ve kapatmıyor. Yüksek Seçim Kurulu, bir yüksek yargı organı değil mi? Kalkıyor bu anda 2-3 tane yakıp yakıyorlar arkasından Mazbatayı veriyor. Böyle bir devlet olur mu? 1 milyar 100 milyon lirayı PKK'ya veriyor Türk Devleti bu zaaf değil mi? Maliye Bakanlığı kalkıyı ödüyor bu zaaf değil mi? Bu zaafla Türkiye nereye gider? İşte o gittiği yeri görüyoruz haritayı bakın orada ne olmuş PKK'ya siz o belediyeleri veriyorsunuz ve Türk ordusunu hiç at içinde bırakıyorsunuz. Aşağıda Amerika yukarıda İsrail. Evet, onun için bu demokrasiyi doğru tarif edelim. Demokrasi, terörizme, özgürlük. Teröristle bölücüye özgürlük. Bakın Atatürk zamanında demokrasi vardı. Bölünmeye özgürlük tanıdı mı Atatürk? İşte öyle demokrasi oldu.

Selvi - Doğu Bey, siz tek parti döneminde msiniz?

Perinçek - Hitler de sandıktan çıktı, Mussolini de sandıktan çıktı. Öyle bir demokrasi olur mu? Demokrasi sandık değildir. Demokrasi bir disiplindir. Demokraside bölücülüğe izin yoktur. Demokraside teröre izin yoktur. Amerika'da da, Almanya'da da, Çin'de de... Siz teröristi meclise kadar almışsınız, Türkiye devleti olarak. Mecliste terörist var. Mecliste terörist yok mu PKK'nın teröristleri? Bunun cezasını Türkiye ödemeyecek mi?

Selvi - Demokrasi karşıtları her zaman dedi ki Hitler seçimle geldi. Tek bir örneği gösterdiler. Bakın şimdi bu örneği gösterenler hep demokrasi karşıtları oldu. Siz onlar niye argümanlarını savunuyorsunuz?

Perinçek - Türkiye'yi savunduğum için böyle bir demokrasiyi kabul etmiyorum. Türkiye'de demokrasi, disiplin yok.