İBB'nin afişleri görenleri hayrete düşürdü! Metro hattı 3 günde 17 kilometre uzadı

Yerel seçimler yaklaşırken, adayların vaatleri de ortaya çıkmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun yaptırdığı afişler, İstanbulluları şaşkına uğrattı. İBB'nin, şehrin pek çok noktasına astırdığı afişlerde 47,3 kilometre yeni metro hattı açıldığı duyuruldu. 3 gün sonra Adalar'a asılan aynı afişlerde ise, bu rakam 65,1 kilometreye çıkarıldı. Afişleri görenler, "3 günde 17,8 kilometre metro nasıl yapıldı?" diye sordu.

İBB'NİN METRO AFİŞLERİ ALAY KONUSU OLDU

Yerel seçimlere sayılı günler kala, adayların vaatleri seçmeni etkilemek için görücüye çıktı. Mevcut belediye başkanlarından yeniden aday olanların, seçmeni etkilemek için elindeki en büyük kozları ise, başkanlık döneminde yaptıkları. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da seçim stratejisini, başkanlığı döneminde yapılanların propagandası üzerine kurdu. İmamoğlu, yaptırdığı afişlerde, İBB tarafından yaptırılan metroların reklamını yaptı.

Yapılan afişlerde, İstanbul'a 47,3 kilometre yeni metro hattı yapıldığı yazıldı. Ancak 3 gün sonra aynı afişlerin Adalar'a asılan versiyonunda, yeni yapılan metro hattı 65,1 kilometreye çıkartıldı. Metro ile ilgili yapılan çalışmaları konu alan bir de tanıtım videosu yapıldı. Bu videoda afişlerde ismi yer alan Azra Aygül isimli öğrenci, "Metrodan önce okula yaklaşık 1,5 saat gidebiliyordum. Metro açıldıktan sonra okula yarım saatte gitmeye başladım" derken İmamoğlu ise videoda, "İstanbul'da tüm zamanların en büyük metro atılımını başlattık. Tam 5 yeni metro hattı açtık. 6 hattın da inşaatına devam ediyoruz. Tarihimizin en çok metro hattını inşa eden yönetim biz olduk" dedi.

Vatandaşlar ise, yapılan afiş ve videoya sosyal medyadan tepki gösterdi. Tepkilerin odağında ise 3 günde değiştirilen afiş oldu.