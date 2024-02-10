Vatan Partisi İBB Adayı İbrahim Okan Özkan Bursalılarla buluştu

İstanbul Yenikapı etkinlik alanında Bursa Kültür Buluşmaları açılışı yapıldı. Açılışa Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Okan Özkan da katıldı.

Bursa'nın eşsiz kültürü ve yöresel lezzetlerinin yer aldığı stantları gezer Özkan, stant sahipleriyle sohbet etti. Özkan, Bursa Marmara Eğitim Kültür Konfederasyonu'nun Başkanı Ömer Eyüboğlu'yla bir araya geldi. Ulusal Kanal'a konuşan Eyüboğlu, İstanbullulara seslendi.

Fuar alanında yöresel kıyafetler ve yöresel lezzetlerde ziyaretler sırasında sohbetler eşliğinde tanıtıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Okan Özkan stant sahiplerinin sorunlarını da dinledi. Sanatsal faaliyetlere olan ilginin artması gerektiğine değindi.