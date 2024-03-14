İmamoğlu geçmiş dönem vaatlerini hatırlamıyor!

Yerel seçime sayılı günler kaldı, sistem partileri ise her seçim olduğu gibi bol keseden vaatler saçmaya devam ediyor. Ancak seçimlerden sonra verilen vaatler unutuluyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu, 2019 seçimlerinde verdiği vaatler için "hatırlamıyorum" dedi.

Yerel seçimlere 16 gün kala sistem partileri bol keseden vaat saçmaya devam ediyorlar. Verilen vaatlerse seçimlerden sonra unutuluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir programda 2019 seçimlerinde verdiği vaatler tek tek sorulduğunda "hatırlamıyorum, emin değilim" dedi.

İmamoğlu, 2019'da reklam filmleri yayınlanan ihtiyaç sahibi çiftlere haftada bir ücretsiz düğün vaadini de hatırlamadı.

2019'da İstanbul'a 10 bin sosyal konut vaadi veren İmamoğlu, konutlarla ilgili sorulara da hatırlamıyorum yanıtını verdi.

İmamoğlu, şehir tiyatrolarının sayısının artırılma vaadine ilişkin de "emin değilim" diyerek yanıtladı.

Program sunucusu, programdan önce İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun'a bunları konuşacaklarını aktardığını söyledi. İmamoğlu ise haberim yok dedi.