Vatan Partisi Bitlis Belediye Başkan Adayı Haluk Mutlu: "Kamucu belediye için geliyoruz"

"Belediyede halkın da esnafın da sözü geçecek, kepenkler kapanmayacak..." Vatan Partisi Bitlis Belediye Başkan Adayı Haluk Mutlu'nun Bitlis için vaatleri böyle. Esnafı gezen Mutlu, oy istedi "belediyi birlikte yönetelim" dedi.

Editör: Yağmur Biçen

"Belediyede halkın da esnafın da sözü geçecek, kepenkler kapanmayacak..." Vatan Partisi Bitlis Belediye Başkan Adayı Haluk Mutlu'nun Bitlis için vaatleri böyle. Esnafı gezen Mutlu, oy istedi "belediyi birlikte yönetelim" dedi.

Doğu Anadolu'nun ceviziyle meşhur kenti Bitlis'te Vatan Partisi Belediye Başkan Adayı Haluk Mutlu çalışmalarını hızlandırdı.

Mutlu beraberindeki heyetle sabahtan başlıyor çalışmalara. Vatandaşlarla bir araya geliyor, partisinin programını anlatıyor.

Belediye başkan adayı şehirde kepenklerin kapanmaması için Bitlis halkından yetki istedi. Bitlisli yatırım istiyor, yerel seçimlerde belediyenin artık değişmesini bekliyor.

Haluk Mutlu ile Güroymak Belediye Başkan Adayı Cengiz Tanik, Değirmenköy Kıraathanesinde halkla buluştu. Vatandaş anlattı Mutlu dinledi, notlar aldı, "kamucu belediye için oylarınıza talibiz" dedi.

Çalışma noktalarından biri de Antalya oldu. Vatan Partisi Kepez Belediye Başkan Adayı İrfan Bilgin ve beraberindeki partililer, ilçe esnafını ziyaret etti.

Bildiriler dağıtıldı. Program ve projeler anlatıldı. Kepezlilerden ‘kamu hizmeti’ için yetki istendi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# bitlis # vatan partisi
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