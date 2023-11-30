İyi Parti'den Zafer Partisi'ne "İttifak" Yanıtı

Yerel seçimler yaklaşırken, muhalefet cephesinde ittifaklar konuşulmaya başlandı. Özgür Özel'in, yerel seçimlere tek başına girme kararı alan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşeceği gündeme gelir gelmez, Zafer Partisi Ümit Özdağ, İyi Parti'ye bir ittifak çağrısı yaptı.

Özdağ'dan İyi Parti'ye İttifak Çağrısı

Özdağ, dün Akşener'e hitaben yaptığı çağrıda, Özgür Özel'in ziyaretine değinerek, Özel'in "Öcalan’ın belirlediği eşit yurttaşlık adı altında federasyon ve bölünmeyi savunan HDP’nin yaklaşımını desteklediğini açıkladığını" söyledi.

Özdağ, Özgür Özel'in TTB Başkanı Şebnem Konur Fincancı ile görüştüğünü hatırlatarak, "Sayın Özel, terörle mücadele çerçevesinde kayyum atanan belediye başkanlıkları konusunu 'Kürt seçmenin' seçme hakkının elinden alınması olarak ortaya koyarak çok tehlikeli sulara girdi" ifadelerini kullandı.

Özdağ, 2019 yılında Meral Akşener'i Millet İttifakı'na katılmama konusunda uyardığını belirtti. Özdağ, Mansur Yavaş'a "kazanacak aday" diyen ilk partinin Zafer Partisi olduğunu belirtti. Özdağ çağrısının sonunda, "Size bu teklifi İyi Parti’nin parti içi tartışmalarının yatışmasından sonra uygun bir ortamda iletmeyi düşünüyorduk." dedikten sonra, İyi Parti ile Zafer Partisi'nin ittifak yapması gerektiğini söyledi.

İyi Parti'den Zafer Partisi'ne İlk Yanıt

Özdağ'ın çağrısı sonrası Meral Akşener sessizliğini korurken, ilk açıklama İBB İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'dan geldi. Özkan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Önce CHP ile gizli protokol yap! Sonra bunlar kötüdür diye İYİ partiye ittifak teklif et.. Nerden baksan tutarsızlık…" ifadelerini kullandı.

Önce CHP ile gizli protokol yap!

Sonra bunlar kötüdür diye İYİ partiye ittifak teklif et..

Nerden baksan tutarsızlık… — İbrahim ÖZKAN (@ibrahim_ozkan61) November 30, 2023

CHP'den İyi Parti'ye "İşbirliği" Çağrısı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmesinden sonra ortak basın toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İyi Parti'ye işbirliği teklif ettiklerini söyledi. Özel, tekliflerinin "ittifak" olmadığını, bölgesel işbirlikleri üzerinde durduklarını söyledi. Meral Akşener ise bu teklifi GİK toplantısında değerlendireceklerini belirtti.