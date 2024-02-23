Jandarma komutanına küfreden AK Partili aday Babaoğlan Altun ihraç ediliyor!

Niğde'nin Hacıabdullah Beldesi'nden AK Parti Belediye Başkan Adayı gösterilen Babaoğlan Altun, belde sakinlerine yaptığı konuşmada jandarma komutanına küfür etmişti. Yanındakinin "canlı yayındayız" diye uyarmasına karşın "hak ettiler" diyerek kendini savunan Altun'un, AK Parti'nden kesin ihraç talebiyle AK Parti Niğde İl Başkanlığı Disiplin Kurulu'nca soruşturma başlatıldı.

PARTİDEN İHRAÇ EDİLİYOR

AK Parti Niğde İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada "AK Parti Hacıabdullah Belde Belediye Başkan Adayımız B.A.’un, İstanbul’da bir dernek toplantısında iken sarf ettiği sözler nedeniyle 23.02.2024 tarihinde disiplin soruşturması başlatılarak partimizden kesin ihraç için süreç başlatılmıştır" denildi.