HÜDAPAR Atatürk'ü hedef aldı! Vatan Partisi ve TGB tepki gösterdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sık sık özerklik talep eden AK Parti ve MHP'nin ortağı HÜDA PAR, Atatürk'ü ve Cumhuriyet Devrimlerini hedef aldı. Cumhuriyet düşmanlarını savundu.

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Belediye Başkanı Adayı Faruk Dinç, "Dedemiz Şeyh Said nasıl ihanet etti acaba? İngiliz şapkasını mı taktı? Ya da şapkayı takmayanları mı astı? İngilizlere göz kırpmak için Dersim ve Zilan'da Kürtleri mi katletti?" ifadelerini kullandı.

Dinç'in sosyal medyadan yaptığı bu açıklamalara Vatan Partisi ve Türkiye Gençlik Birliği'nden tepki geldi.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır İl Başkanı Ferdi Tanhan, "Dedenizin ve savunduğunuz tarihsel geçmişin mirası da İngiliz işbirlikçiliğidir." dedi.

"Şeyh Saitler, Seyit Rızalar, İskilipli Atıflar, Anzavurlar, Derviş Mehmetler bunların Kürdü Türkü olmaz. Onlar, İstiklalimize, Cumhuriyetimize, Hürriyetimize karşı kıyam etmişlerdi. Hedefleri Türküyle Kürdüyle bizdik. Türk ve Kürt onları elbirliğiyle ezdik."

Tanhan, bu söylemlerin Meclis kürsüsünden dillendirilmesine de dikkat çekti.

"Sizin cumhuriyete duyduğunuz kini, nefreti cumhuriyetin meclisinden yapıyor olmanız sizi o koltuklara oturtanların utancıdır. İngiliz emperyalizmine açıkça hizmet eden bir tarihsel mirasınız varken Atatürk ve arkadaşlarına İngilizci yaftası asmanız ise sizin utanmazlığınızdır."

Ferdi Tanhan, HÜDAPAR'ın PKK ile aynı çizgide olduğuna söyledi.