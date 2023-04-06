Kaç kişi oy kullanacak? YSK açıkladı
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs’taki seçimlerde oy kullacak yurt içi ve yurt dışı seçmen sayısını açıkladı. Bu yıl ilk kez oy kullanacak yeni seçmen sayısı da belli oldu.
# ysk # seçim 2023 # seçmen
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde oy kullanabilecek seçmen sayısını açıkladı.
Toplam 64 milyon 191 bin 285 seçmen olduğunu ve yeni seçmen sayısının 7 milyon olduğunu açıklayan YSK, bu seçmenlerin 3 milyon 286 bin 258'inin yurt dışında yaşadığını duyurdu.
YSK, oy verme işlemleri için toplam 195 bin 705 sandık kurulacağını açıkladı. Bu sandıkların 4 bin 969'u yurt dışında, 21 bin 15'i ise köylerde kurulacak.
Seçmen kütüğü ise 12 Nisan'da netleşecek ve 19 Nisan'da seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı başlayacak.