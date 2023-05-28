Kemal Kılıçdaroğlu kaç seçim kaybetti? Kemal Kılıçdaroğlu kaç defa seçime girdi?
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaç seçime girdiği ve kaç seçim kaybettiği merak konusu oldu. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu kaç seçim kaybetti, kaç defa seçime girdi?
Vatandaşlar siyasetçiler hakkında araştırma yapmaya başladı. Bu isimlerin en önemlilerinden biri de Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kemal Kılıçdaroğlu kaç seçim kaybetti, sorusunun yanıtı bir çok insan tarafından merak edildi. Peki, Kılıçdaroğlu kaç seçim kaybetti, kaç defa seçime girdi?
KEMAL KILIÇDAROĞLU KAÇ DEFA SEÇİM KAYBETTİ?
Kemal Kıılıçdaroğlu, 2010 yılında Deniz Baykal'ın genel başkanlık görevinden istifa etmesinin ardından yapılan 33. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı'nda 1.189 oy alarak Genel Başkan seçildi. CHP'nin de desteklediği Ekmeleddin İhsanoğlu'nun 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmesinden sonra parti içinde kendisine karşı yöneltilen eleştiriler arttı. Aynı yıl yapılan 34. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı'nda tekrar Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığına seçildi.
Kemal Kılıçdaroğlu Genel Seçim verileri görseldeki gibidir.
29 MART 2009 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ
İlk seçime 2009 yılında girdi Kemal Kılıçdaroğlu. 29 Mart'ta gerçekleşen yerel seçimlerde AK Parti'ye karşı kaybetti. Yüzde 44,77'ye karşı CHP'nin oyları yüzde 36,98'de kaldı.
2010 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ REFANDUM SEÇİMLERİ
2010 yılında Türkiye anayasa değişikliği referandumu için sandık başına gitti. Hayır kampanyası yürüttü Kılıçdaroğlu. Referandum sonucunda %57.88 evet ve %42.12 hayır oyu çıkarak anayasa değişiklikleri kabul edildi. Bu Kılıçdaroğlu'nun ikinci yenilgisi olarak tarihe geçti