Kılıçdaroğlu'nun oyları hangi şehirlerde düştü?

Resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda katılım oranı, birinci tura göre yüzde 3,13 azalarak yüzde 85,71 olarak gerçekleşti.

Birinci turda 53 milyon 993 bin 714 seçmen, ikinci turda ise 52 milyon 89 bin 286 seçmen oy kullandı. İkinci turda katılım oranının yükseldiği tek il Tunceli oldu. Tunceli'de bir önceki tura göre seçimlere katılım yüzde 0,12 artarak yüzde 87,47'ye çıktı, diğer tüm illerde katılım oranı düştü.