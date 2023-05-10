Liderlerin oy kullanacakları yerler belli oldu! Perinçek, Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan nerede oy kullanacak?
14 Mayıs günü yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanı adayları ve siyasi parti liderlerinin oy kullanacakları yerler belli oldu. Peki Doğu Perinçek nerede oy kullanacak? Erdoğan nerede oy kullanacak? Kılıçdaroğlu nerede oy kullanacak? Muharrem İnce nerede oy kullanacak? Sinan Oğan nerede oy kullanacak?
Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü sandığa gidecek. Milyonlarca vatandaş, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verecek.
Seçimlere kısa bir süre kala, cumhurbaşkanı adayları ile siyasi parti liderlerinin oy kullanacakları yerler de belli oldu.
Peki Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek nerede oy kullanacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nerede oy kullanacak? Kemal Kılıçdaroğlu nerede oy kullanacak? Muharrem İnce nerede oy kullanacak? Sinan Oğan nerede oy kullanacak? Detaylar haberimizin devamında...
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek İstanbul Beşiktaş'taki Şair Nedim Ortaokulu'nda oyunu atacak.
Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan, oyunu İstanbul'da kullanacak. Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oyunu Üsküdar'daki Saffet Çebi İlkokulu'nda kullanacak.