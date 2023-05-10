Liderlerin oy kullanacakları yerler belli oldu! Perinçek, Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan nerede oy kullanacak?

Peki Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek nerede oy kullanacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nerede oy kullanacak? Kemal Kılıçdaroğlu nerede oy kullanacak? Muharrem İnce nerede oy kullanacak? Sinan Oğan nerede oy kullanacak? Detaylar haberimizin devamında...