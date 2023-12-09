Meral Akşener Altılı Masa'dan Kalktığı Geceyi Anlattı! İmamoğlu ve Yavaş Gece Ziyarete Gelmiş...

İstifalarla çalkalanan İyi Parti'de, Meral Akşener'in Altılı Masa'dan kalkması ve sonra da geri masaya dönmesi çok eleştirilmişti. İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Trabzon'da o akşam yaşananları anlattı. Meral Akşener, Yorma İlçesi İkisu Mahallesi'ni ziyareti sırasında bir vatandaşın, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Altılı Masa'da yaşananları sorması üzerine, masadan kalktığı akşam "adayın değil, adayı seçme yönteminin konuşulacağını sandığını" söyledi. Akşener, "Bir baktık aday ismi konuşuluyor. Buna itiraz ettim" dedikten sonra sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

- Dedim ki 'Biz adayın seçilme yöntemini konuşacaktık. Onun için ben kimseyi de incitmek istemiyorum.' Sonuç itibarıyla 5 arkadaşımız Kemal Bey'i söyledi. Ben de sizin istediğiniz 2 kişiyi söyledim ve dedim ki, tamam Kemal Bey'in de adı olsun, başkaları varsa onlar da olsun, bu iki arkadaşımızın da ismi olsun.

"Gizli İş Yapamıyorum ki Ortaya Çıkıyor"

Akşener, "Ali Babacan'ın da daha önce aynı öneriyi getirdiğini ancak kabul görmediğini" ifade etti. Akşener, kendisine "Siz istemiyorsanız 5 kişi olarak imzalayalım, siz gidebilirsiniz" dendiğini belirterek, "Dolayısıyla 'peki' dedim. O zaman hem Ali Babacan hem de Sayın Davutoğlu dediler ki 'Yok yok.' Yani 'Yıkıp dökmeyin.' Ondan sonra tekrar bu konuyu arkadaşlarla tartışıp bir yetki almak üzere geri döndüm. Benim her işim açıktır, zaten gizli iş yapamıyorum ki ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Altılı Masa'ya Dönmesini İmamoğlu ve Yavaş İstemiş

Akşener, masadan kalkmasının ardından gece İmamoğlu ve Yavaş'ın kendisini evinde ziyaret ettiklerini açıkladı. Akşener, ikisine de "Aday olabilir misin?" diye sorduğunu belirterek aldığı cevabın "hayır" olduğunu söyledi. Kendisine yapılan teklifi ise şu şekilde açıkladı: