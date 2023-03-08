Meral Akşener'den HDP'ye yeşil ışık
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "CHP, HDP ile görüşebilir bu net. Ama bize asla getiremez" dedi.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk TV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandığı sıradaki yüz ifadesinin sorulması üzerine Akşener, görüntüleri incelediğini ve yüzüne o sırada bir ışık yansıdığını söyledi.
Terör Örgütü PKK’nın siyasi kolu HDP’nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ın Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’na ilişkin yaptığı destek açıklamalarını değerlendiren Akşener, şu ifadeleri kullandı:
- Mithat Hoca’nın söylediğine göre kendileri de ikrar ediyor. Zaman zaman HDP yöneticilerinden farklı söylemler oldu. Ben o söylemlerin her birini bu ucube sistem ateşine odun atmaktır dedim.Bu sağduyunun devam etmesi ve derinleşmesi gerekiyor. Bakanlık gibi alışveriş olması mümkün değil. Diyalog başka bir şeydir, CHP diyebilir, anlayışla karşılardım. ‘Sizin oy oranınızla HDP’nin oyu farklı hadi size güle güle’ deselerdi o masadan kalkardık.Alengirli işe karşıyım, dürüstlük ve açıklıktan yanayım. CHP, HDP ile görüşebilir bu net. Ama bize asla getiremez.