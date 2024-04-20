MHP'den DEM Parti çıkışı: "Bölücü kalkışma durdurulmalıdır"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ataman: "

PKK terör örgütünün siyasi uzantısı olan DEM Parti’nin kazandığı belediyelerde skandallar art arda yaşanmaya başladı.

Mardin Belediyesi’nde İstiklal Marşı okunmasının reddedilmesi, Diyarbakır Belediyesi’nde Türk bayrağının kaldırılması, Bağlar Belediyesi’nin ölen teröristin anısına heykel yaptırması, Tunceli Belediyesi’nin sosyal medya hesabının isminin “dersim” olarak değiştirilmesi açıkça bölücü bir kalkışmadır.

Vatandaşımıza hizmet götürmekle görevli olan belediyeler ne yazık ki Dem Parti’nin işgalinde asli işlerine başlamadan Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve milli egemenliğimize karşı saldırıya geçmiştir.

Diğer taraftan DEM Parti ile “Kent Uzlaşısı” adı altında sinsice ittifak yapan CHP tüm bu olanlara sessiz kalmış ittifak ortağına karşı tek bir söz edememiştir.

Türk devletinin bu bölücü ihanete göz yumması söz konusu değildir.

Belediyelerin görevi şehirlerimize hizmet etmektir. Ancak DEM’li belediye başkanlarının böyle bir niyeti olmadığı açıkça gözler önündedir.

Terör örgütünün piyonlarının işgali altında olan belediyelerimize Türkiye Cumhuriyeti devleti gereken tedbirleri ivedi bir şekilde alacaktır.

Belediyelerimiz en kısa zamanda Türk milletine ve Devletine karşı saldırıya geçen bu terör uzantısı kadrolardan temizlenmeli ve milletimize teslim edilmelidir.

Türkiye, CHP’nin beslediği, terör partisi DEM’in oynadığı bu sinsi garabetten kurtulmalıdır.

Terörle mücadele her alanda geliştirilmeli ve bölücü teröristler en ağır şekilde cezalandırılmalıdır.

Türk milletinin terörün siyasi uzantılarını siyaset sahnesinde görmeye daha fazla tahammülü yoktur.

Bu doğrultuda Genel Başkanımız sayın Devlet Bahçeli’nin, terör partisinin kalıcı bir şekilde kapatılması konusunda yaptığı uyarıların ne kadar doğru olduğu bir kez daha anlaşılmıştır.

Belediyelerimiz bir an evvel terör yandaşlarından temizlenmeli, Türk Bayrağı ve İstiklal Marşı ile sorunu olan bu parti en kısa sürede kapatılmalıdır." ifadelerini kullandı.