Cumhurbaşkanı Erdoğan Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile görüştü. Görüşme yaklaşık 2.5 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye ile görüştü
Editör: Yağmur Biçen

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşme öğleden sonra saat 14:30 sıralarında başladı, 17:00 sıralarında sona erdi. 

Haniye ve heyeti ile yapılan görüşmelerde, ateşkes için atılacak adımların yanı sıra Gazze’ye dönük insani yardımların artırılması ve daha etkin ve hızlı ulaştırılmasına ilişkin konular da ele alındı. 

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