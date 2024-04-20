Ulusal Kanal İran Temsilcisi Gürkan Demir: "NATO bugün İsrail'e kalkan olmuş durumda"

Ulusal Kanal İran Temsilcisi Gürkan Demir, İsrail'in İran'a başarısız misilleme girişimini değerlendirdi. Demir, İran'a gönderilen İHA'ların İran topraklarından kaldırıldığının değerlendirildiğini aktardı. Demir, İran'ın dikkatlerin Gazze'den çekilmemesi yönünde hareket ettiğini söyledi.

Ulusal Kanal İran Temsilcisi Gürkan Demir: "NATO bugün İsrail'e kalkan olmuş durumda"
Ulusal Kanal İran Temsilcisi Gürkan Demir: "NATO bugün İsrail'e kalkan olmuş durumda"
Editör: Uğur Çam

Ulusal Kanal İran Temsilcisi Gürkan Demir, Akit TV'de İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği başarısız misilleme girişimini değerlendirdi.

Gürkan Demir, İran'a gönderilen İHA'ları kimin gönderildiği tartışmalarıyla ilgili de bilgi verdi. Abdullahiyan'ın İsrail'i işaret ettiğini hatırlatan Demir, genel kanının İsrail'in aracıları aralığıyla bu saldırıyı gerçekleştirdiği yönünde olduğunu aktardı. 

İRAN'A GÖNDERİLEN İHA'LAR NEREDEN KALKTI?

İran'ın 3 ay önce MOSSAD üssünü yerle bir ettiğini ve DEAŞ üssünü vurduğunu hatırlatan Demir, "Irak'ın kuzeyinin bombalanmasının en önemli nedenlerinden birisinin İran'a karşı bu bölgenin kullanılıyor olmasından kaynaklanıyor." dedi. Demir, "Erbil'in bombalanma verilen bir mesajdı. O mesaj hâlâ güncelliğini koruyor" dedi. 

Demir, İran'a yapılan saldırıda İHA'ların İran topraklarından işbirlikçiler tarafından kaldırıldığının değerlendirildiğini söyledi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI

Demir, Netanyahu'nun İran'ı da sürecin içerisine çekerek sıkışıklığını rahatlatmaya çalıştığını aktardı. İran'ın bu nedenle kapsamlı bir operasyon değil, kısıtlı bir müdahalede bulunduğunu söyledi. İran'ın, dikkatleri Gazze'den çekilmemesi için adımlar attığını kaydetti. Demir, Abdullahiyan'ın CNN International'a verdiği demeci hatırlatarak, "İsrail'in düştüğü çaresizliği, kendini savunamayacak hale gelmesini, 7 Ekim'de kollarının, kanatlarının kırıldığını gösteriyor" dedi. Netanyahu'nun ABD'ye, İngiltere'ye, Fransa'ya teşekkür ettiğini kaydeden Demir, "NATO bugün İsrail'e kalkan olmuş durumda" ifadelerini kullandı. 

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