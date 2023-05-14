Oy pusulasını sosyal medyada paylaşanlar dikkat!

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oy verme işlemi sırasında mühür kırma akımı başlatarak sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında soruşturma başlatılacağı duyuruldu.

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Oy pusulasını sosyal medyada paylaşanlar dikkat! - Resim: 1 1 3

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri saat 17:00 itibari ile sona erdi. Oy verme işlemi sırasında sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapıldığı tespit edildi. 

Oy pusulasını sosyal medyada paylaşanlar dikkat! - Resim: 2 2 3

Akımı başlatanların Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verirken mührü kırdıkları gözlemlendi. Kasıtlı bir sabotaj, provokasyon ve süreci uzatmak için yapılan eylemler takibe alındı.

Oy pusulasını sosyal medyada paylaşanlar dikkat! - Resim: 3 3 3

Oy verme işlemi sırasında mühür kırma akımı başlatıp, sosyal medya platformlarında paylaşanların suç işledikleri ve  bu provokasyonun 7 yıl gibi  ağır müeyyidelerle cezalandırılabileceği öğrenildi.

Kaynak: https://www.aydinlik.com.tr/haber/muhur-kirma-provokasyonu-sosyal-medya-paylasimlarina-islem-baslatilacak-388483

https://www.aksari.av.tr/muhur-bozma#:~:text=5237%20Say%C4%B1l%C4%B1%20T%C3%BCrk%20Ceza%20Kanunu,adli%20para%20cezas%C4%B1%20ile%20cezaland%C4%B1r%C4%B1l%C4%B1r.%22