Oy pusulasını sosyal medyada paylaşanlar dikkat!
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oy verme işlemi sırasında mühür kırma akımı başlatarak sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında soruşturma başlatılacağı duyuruldu.
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri saat 17:00 itibari ile sona erdi. Oy verme işlemi sırasında sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.
Akımı başlatanların Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verirken mührü kırdıkları gözlemlendi. Kasıtlı bir sabotaj, provokasyon ve süreci uzatmak için yapılan eylemler takibe alındı.
Oy verme işlemi sırasında mühür kırma akımı başlatıp, sosyal medya platformlarında paylaşanların suç işledikleri ve bu provokasyonun 7 yıl gibi ağır müeyyidelerle cezalandırılabileceği öğrenildi.
Kaynak: https://www.aydinlik.com.tr/haber/muhur-kirma-provokasyonu-sosyal-medya-paylasimlarina-islem-baslatilacak-388483
https://www.aksari.av.tr/muhur-bozma#:~:text=5237%20Say%C4%B1l%C4%B1%20T%C3%BCrk%20Ceza%20Kanunu,adli%20para%20cezas%C4%B1%20ile%20cezaland%C4%B1r%C4%B1l%C4%B1r.%22