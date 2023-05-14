14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçları
Türkiye, 14 Mayıs 2023'te Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti. İşte Seçim 2023 İstanbul Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları...
|AÇILAN SANDIK (%)
|25,69
28. DÖNEM CUMHURBAŞKANI ADAYLARI
|ADAYLAR
|ALDIĞI OY (%)
|54,7
|39,7
|5,4
|0,5
SİYASİ PARTİLER
|PARTİLER
|ALDIĞI OY ORANI (%)
|VEKİL SAYISI
|0,1
|0
|45,1
|307
|14,3
|73
|16,4
|134
|7,8
|40
|7,7
|43
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