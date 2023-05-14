14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçları

Türkiye, 14 Mayıs 2023'te Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti. İşte Seçim 2023 İstanbul Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları...

14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçları
Son Güncelleme:
AÇILAN SANDIK (%) 25,69

28. DÖNEM CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

ADAYLAR ALDIĞI OY (%)
14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçları - Resim : 1
Recep Tayyip Erdoğan
 54,7
14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçları - Resim : 2
Kemal Kılıçdaroğlu
 39,7
14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçları - Resim : 3
Sinan Oğan
 5,4
14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçları - Resim : 4
Muharrem İnce
 0,5

SİYASİ PARTİLER

PARTİLER ALDIĞI OY ORANI (%) VEKİL SAYISI
14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçları - Resim : 5
Vatan Partisi
 0,1 0 
14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçları - Resim : 6
AK Parti
 45,1 307
14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçları - Resim : 7
MHP
 14,3 73
14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçları - Resim : 8
CHP
 16,4 134 
14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçları - Resim : 9
İyi Parti
 7,8 40
14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçları - Resim : 10
YSP
 7,7 43
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