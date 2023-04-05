NATO-Gladyo ilişkisinin en açık itirafı: İşte çarpıcı o röportaj

"PARALEL DEVLET"

Bize İtalya'da ortaya çıkan derin devleti anlatır mısınız?

- Evet derin devlet ya da paralel devlet diyebiliriz... Her şey 2'nci Dünya Savaşı'nda başladı. Winston Churcill, Maliye Bakanı'na gizli bir örgüt kurulması talimatını verdi. Ama bildiğimiz istihbarat servisi değildi. İngilizlerin Özel Harekât Servisi (SOE: Special Operation Service) Nazilerin içine sızmakla görevlendirildi. Amerikan OSS (Office for Strategic Service) adı altında kurulan gizli örgüt de istihbarat topluyordu. İkisinin benzer hedefleri vardı... İtalya'da da faaliyet gösteriyorlardı.