NATO-Gladyo ilişkisinin en açık itirafı: İşte çarpıcı o röportaj
Eski İtalya Cumhurbaşkanı Francesco Cossiga 16 Şubat 2009 tarihinde Sabah Gazetesi'nden Nur Batur'a verdiği röportajda NATO-Gladyo ilişkisini itiraf etmişti. İşte Gladyo'nun NATO ülkelerinde nasıl örgütlendiğini anlatan o çarpıcı röportaj.
"PARALEL DEVLET"
Bize İtalya'da ortaya çıkan derin devleti anlatır mısınız?
- Evet derin devlet ya da paralel devlet diyebiliriz... Her şey 2'nci Dünya Savaşı'nda başladı. Winston Churcill, Maliye Bakanı'na gizli bir örgüt kurulması talimatını verdi. Ama bildiğimiz istihbarat servisi değildi. İngilizlerin Özel Harekât Servisi (SOE: Special Operation Service) Nazilerin içine sızmakla görevlendirildi. Amerikan OSS (Office for Strategic Service) adı altında kurulan gizli örgüt de istihbarat topluyordu. İkisinin benzer hedefleri vardı... İtalya'da da faaliyet gösteriyorlardı.
Savaştan sonra Özel Harekâtçılar paralel devlete nasıl dönüştü?
- Aslında savaş bittiğinde İngiliz Servisi lağvedildi. Amerika'da da lağvedildi ama 2'nci Dünya Savaşı'ndaki yapı CIA'nın temelini oluşturdu. Savaş sırasında doğrudan Başkan Roosevelt'le çalışan OSS'nin İrlanda kökenli avukatı CIA'nın da ilk başkanı oldu. CIA'da bir gelenek vardır. CIA başkanları örgütün içinden olmazlar. Mesela George Bush (ilk ABD Başkanı) siyasetçiydi...
Ya Sovyetlerle Soğuk Savaş dönemi?
- Soğuk Savaş başlayınca, İngilizler Sovyetler'in Doğu Avrupa'yı işgalinin önlenemeyeceğini, buna karşı gizli bir örgüt kurulmasını teklif ettiler. Amerikalılarla birlikte (Stay Behind Nets) SBN yani Özel Harekâtçıları kurdular. Bu yeni örgütler doğrudan orduya değil, istihbarat servislerine bağlıydı.
Özel Harekâtçılar Ağı (SBN) hangi ülkelerde kuruldu?
- Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Belçika, Norveç, Yunanistan ve Türkiye'de kuruldu. Ama bağlantısız olan Avusturya, İsviçre ve İsveç'te benzer örgütler oluşturuldu. En güçlü olan Almanya'dakiydi. NATO ülkelerindekilerle bağlantısız ülkelerdeki gizli örgütler sürekli temas halindeydi.