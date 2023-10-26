Özgür Bursalı'dan Akşener'e Yanıt! "HAMAS Filistin Halkının Kahramanıdır"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında HAMAS'ı hedef alan açıklamalar yaptı. Akşener, HAMAS ile İsrail'i bir tuttu. HAMAS'ın terör örgütü olduğunu öne sürdü. Akşener'in o açıklamalarına yanıt Vatan Partisi'nden geldi. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, yaptığı açıklamada "HAMAS düşmanları en sonunda insan düşmanlığına, halk düşmanlığına ve milli devlet düşmanlığına sürükleniyor." ifadelerini kullandı.

Özgür Bursalı'dan Akşener'e HAMAS Tepkisi

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

1-HAMAS FİLİSTİN HALKININ KAHRAMANIDIR

İlk gününden itibaren içimizdeki Atlantik korosu HAMAS düşmanlığı örtüsüyle efendileri İsrail'e omuz verdi. Gladyo Kraliçesi Akşener de aslanlar gibi mücadele eden HAMAS'ı İsrail mevzilerinden hedef alıyor ve görevini yerine getiriyor.

1-HAMAS FİLİSTİN HALKININ KAHRAMANIDIR



İlk gününden itibaren içimizdeki Atlantik korosu HAMAS düşmanlığı örtüsüyle efendileri İsrail'e omuz verdi.



Gladyo Kraliçesi Akşener de aslanlar gibi mücadele eden HAMAS'ı İsrail mevzilerinden hedef alıyor ve görevini yerine getiriyor. pic.twitter.com/LaAToJ8lLl — Özgür Bursalı (@ozgurbursali) October 26, 2023

2-HAMAS ve Filistin halkı bütün Amerikancıların dengesini bozdu. İsrail’in huzurunun kaçmaması,Filistin'in isyan etmemesi, ABD'nin Türkiye ve bölge planlarına halel gelmemesi gerekiyordu.Hesap bozuldu. HAMAS üzerinden Filistin’in haklı direnişini kırmak bunların esas görevi oldu.

2-HAMAS ve Filistin halkı bütün Amerikancıların dengesini bozdu.

İsrail’in huzurunun kaçmaması,Filistin'in isyan etmemesi, ABD'nin Türkiye ve bölge planlarına halel gelmemesi gerekiyordu.Hesap bozuldu.

HAMAS üzerinden Filistin’in haklı direnişini kırmak bunların esas görevi oldu. — Özgür Bursalı (@ozgurbursali) October 26, 2023

3-CHP, İYİ Parti, HEDEP, Türkiye İşçi Partisi’nden, sözümona Atatürkçülere kadar Türkiye’de bağımsızlık değerleriyle ilgilenmeyen “laikçiler” ya da sahte sosyalistler HAMAS’ı suçlayarak ABD-İsrail’in yanında cepheye giriyor.

3-CHP, İYİ Parti, HEDEP, Türkiye İşçi Partisi’nden, sözümona Atatürkçülere kadar Türkiye’de bağımsızlık değerleriyle ilgilenmeyen “laikçiler” ya da sahte sosyalistler HAMAS’ı suçlayarak ABD-İsrail’in yanında cepheye giriyor. — Özgür Bursalı (@ozgurbursali) October 26, 2023

4- HAMAS, bugün elinde silahla emperyalizme ve siyonizme karşı en ön cephede mücadele ederken, ilericiliğin en güçlü bayrağını taşıyor. Türk halkının içinde dar bir azınlık olan, HAMAS’ı düşman ilan eden beyzade ve aristokrat takımı da gericiliğin kitabını yazıyor.

4- HAMAS, bugün elinde silahla emperyalizme ve siyonizme karşı en ön cephede mücadele ederken, ilericiliğin en güçlü bayrağını taşıyor. Türk halkının içinde dar bir azınlık olan, HAMAS’ı düşman ilan eden beyzade ve aristokrat takımı da gericiliğin kitabını yazıyor. — Özgür Bursalı (@ozgurbursali) October 26, 2023

5- İstiklal Savaşımızda, Sovyetler Birliği’nin vatan savaşında, Çin’den Maçin’e kadar bağımsızlık ve devrim savaşlarında ne yapıldıysa HAMAS da onu yapıyor.

HAMAS düşmanları en sonunda insan düşmanlığına, halk düşmanlığına ve milli devlet düşmanlığına sürükleniyor.