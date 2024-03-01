Özgür Özel DEM Parti-CHP ittifakını itiraf etti!

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"Kandil ittifaklara sahip çıkın" dedi, CHP ve DEM Parti "kent uzlaşısında" buluştu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir televizyon programında DEM Parti ile yapılan kent uzlaşısını itiraf etti. Böylece, PKK'nın meclis ayağı olan DEM Parti'yle Mersin Akdeniz ve İstanbul Esenyurt'ta ittifak yapan CHP, kapalı kapılar ardındaki görüşmeleri açıklamış oldu.

Özel, sözlerinin devamında DEM Parti'yi savundu, "DEM şeytansa kanun çıkarın" dedi.

"DEM şeytansa, bununla ilgili cumhurbaşkanlığı kararı çıkarsın, bir kanun çıkarsınlar, DEM'i kapatsınlar, bir şey yapsınlar bütün herkes bilsin."

Öte yandan CHP genel başkanının "milleti sokağa dökeceğiz" sözleri dikkat çekti.

"Biz bu milleti sokağa da dökeceğiz kardeşim. Şöyle bir şey düşünmesinler. Sokağa çıkacağız, hakkımızı alacağız, evimize döneceğiz."

Özel, "hak aramayı terörizm, darbe girişimi olarak söylemek yanlış" ifadelerini kullandı.