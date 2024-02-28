Özgür Özel'den DEM Parti açıklaması! "Çiçek yaptırım arkadaşlarımla ziyaret ettim"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Muğla Belediye Başkan Adayları Toplantısı’nda konuştu. Kendilerinin oluşturduğu seçim ittifakı için elinden geleni yaptığını belirten, Özel, Cumhur İttifakı bileşenlerini eleştirdi.

Editör: Uğur Çam
Son Güncelleme:

Muğla'da belediye başkan adayları tanıtım toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gündeminde seçim ittifakları vardı.

"Biz 31 Mart'ta Cumhur ittifakının gücünü dengelemek zorundayız. Onların karşısına bir küçük koymak zorundayız. Bunu yerel seçimlerle yapmak zorundayız."

Özel, yerel seçimlerde iş birliği oluşturmak için yaptığı çalışmalara değindi.

"Cumhur ittifakının karşısında en büyük ittifakı aramak için elimden geleni yaptım. Çiçeği yaptırdım arkadaşlarımı yanına aldım ve ziyaretlerde bulundum. Temaslarda bulundum. Birlikte olalım dedim, buraları hiçbir yeri AK Parti'ye MHP teslim etmeyelim dedim."

CHP Genel Başkanı Özel, MHP’nin Cumhur İttifakı’nda yer almasını da eleştirdi.

"Yöneticilerin Fikri değişmiş olabilir. Saygı duyuyorum ama seçmenin saraya itirazı seçmenin Devlet Bahçeli'nin u dönüşüne saraya destek olmasına kendini unutmasına olan itirazı değişmedi."
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Hamas'ın direnişini "terör saldırısı" olarak nitelediCHP Genel Başkanı Özgür Özel Hamas'ın direnişini "terör saldırısı" olarak nitelediSiyaset

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Özgür Özel # chp # DEM Parti
Çok Okunanlar
Emekli maaşlarına zam mı geliyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Emekli maaşlarına zam mı geliyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Kredi kartı kullananlar dikkat! Dev zam geldi
Kredi kartı kullananlar dikkat! Dev zam geldi
Emekliler dikkat: Temmuz ayında maaşlara zam mı gelecek?
Emekliler dikkat: Temmuz ayında maaşlara zam mı gelecek?
Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu!
Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu!
Elektriğe yüzde 400 zam mı gelecek?
Elektriğe yüzde 400 zam mı gelecek?
Öne Çıkanlar ABD'nin Teksas eyaletinde yangın felaketi: 370 bin dönüm alevlere teslim | ULUSAL HABER ABD'nin Teksas eyaletinde yangın felaketi: 370 bin dönüm alevlere teslim | ULUSAL HABER Bir zabıta diğer bir zabıtayı 7 kez bıçaklayarak öldürdü! Bir zabıta diğer bir zabıtayı 7 kez bıçaklayarak öldürdü!