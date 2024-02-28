Özgür Özel'den DEM Parti açıklaması! "Çiçek yaptırım arkadaşlarımla ziyaret ettim"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Muğla Belediye Başkan Adayları Toplantısı’nda konuştu. Kendilerinin oluşturduğu seçim ittifakı için elinden geleni yaptığını belirten, Özel, Cumhur İttifakı bileşenlerini eleştirdi.
Muğla'da belediye başkan adayları tanıtım toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gündeminde seçim ittifakları vardı.
"Biz 31 Mart'ta Cumhur ittifakının gücünü dengelemek zorundayız. Onların karşısına bir küçük koymak zorundayız. Bunu yerel seçimlerle yapmak zorundayız."
Özel, yerel seçimlerde iş birliği oluşturmak için yaptığı çalışmalara değindi.
"Cumhur ittifakının karşısında en büyük ittifakı aramak için elimden geleni yaptım. Çiçeği yaptırdım arkadaşlarımı yanına aldım ve ziyaretlerde bulundum. Temaslarda bulundum. Birlikte olalım dedim, buraları hiçbir yeri AK Parti'ye MHP teslim etmeyelim dedim."
CHP Genel Başkanı Özel, MHP’nin Cumhur İttifakı’nda yer almasını da eleştirdi.
"Yöneticilerin Fikri değişmiş olabilir. Saygı duyuyorum ama seçmenin saraya itirazı seçmenin Devlet Bahçeli'nin u dönüşüne saraya destek olmasına kendini unutmasına olan itirazı değişmedi."
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
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