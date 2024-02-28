Özgür Özel'den DEM Parti açıklaması! "Çiçek yaptırım arkadaşlarımla ziyaret ettim"

Muğla'da belediye başkan adayları tanıtım toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gündeminde seçim ittifakları vardı.

"Biz 31 Mart'ta Cumhur ittifakının gücünü dengelemek zorundayız. Onların karşısına bir küçük koymak zorundayız. Bunu yerel seçimlerle yapmak zorundayız."

Özel, yerel seçimlerde iş birliği oluşturmak için yaptığı çalışmalara değindi.

"Cumhur ittifakının karşısında en büyük ittifakı aramak için elimden geleni yaptım. Çiçeği yaptırdım arkadaşlarımı yanına aldım ve ziyaretlerde bulundum. Temaslarda bulundum. Birlikte olalım dedim, buraları hiçbir yeri AK Parti'ye MHP teslim etmeyelim dedim."

CHP Genel Başkanı Özel, MHP’nin Cumhur İttifakı’nda yer almasını da eleştirdi.