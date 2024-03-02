Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu Cemevi ziyaretinde konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ümraniye'de Kazım Karabekir Cemevi'ni ziyaret etti. Alevilere eşit davranılmadığını savunan Özel, Cemevleri'nin ibadethane olacağını ifade etti. İmamoğlu ise Cemevleri'nin ibadethane olduğunu, "İnşallah bunları hep birlikte var edeceğiz” dedi.

Özgür Özel, Alevi yurttaşların düzenlediği etkinliğin adını hatırlayamayınca İmamoğlu devreye girdi..