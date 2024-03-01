Ekrem İmamoğlu'ndan Fenerbahçe'ye ziyaret! Ali Koç ile arasındaki diyalog dikkat çekti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe'ye ziyaret gerçekleştirdi. Ekrem İmamoğlu'nun Kadıköy'deki Ülker Stadı'nda gerçekleştirdiği ziyarette İmamoğlu'nu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç karşıladı.

Karşılama sırasında Ali Koç ile ziyarete sarı-lacivert kravat ile giden Ekrem İmamoğlu arasındaki diyalog dikkati çekti. Ali Koç'un "Sarı lacivert yakışmış." demesi üzerine İmamoğlu, "Bana hediye etmedin ki. On defa bana sarı lacivert kravat gelecek diye bekledik, gelmedi." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, Fenerbahçe'nin, İstanbul için dünyanın en önemli markalarından biri olduğunu söyledi. İmamoğlu, "İstanbul'u güçlü yapan, Fenerbahçe gibi kulüplerimiz. Diğer markalarımız da bizi yukarıya taşıyan dünya ölçeğinde markalarımız. Bu bağlamda işbirliğimizi her zaman en güçlü tutmak gayreti içerisinde olduk, olmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Ziyaret için İmamoğlu'na teşekkür eden Ali Koç da "İnşallah bu seçim hem ülkemiz için hem İstanbul'umuz için hem de Kadıköy'ümüz için hayırlı, uğurlu olur. Bir demokrasi şöleni içinde geçer. Ülkemize yakışır bir seçim olur. Seçim sonuçları da hayırlı, uğurlu olur diyorum." dedi. Koç, ziyarette İmamoğlu'na, üzerinde isminin yazıl olduğu Cumhuriyet'in 100. yılı için özel üretilmiş 34 numaralı Fenerbahçe forması hediye etti.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN MURAT KURUM İLE TELEVİZYON PROGRAMINA KATILMA MESAJI

Ekrem İmamoğlu, ziyaretin ardından bir gazetecinin Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum ile bir televizyon programına katılıp katılamayacağına ilişkin sorusuna, şu yanıtı verdi: