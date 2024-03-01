HÜDA-PAR, DEM Parti'yi korudu! Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan skandal açıklama

Cumhur İttifakı'nın ortağı HÜDA-PAR, DEM Parti'yi korudu. HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu "DEM Parti, PKK’nın yaptıklarının sorumlusu değildir" dedi.

HÜDA-PAR, DEM Parti'yi korudu! Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan skandal açıklama
Editör: Yasin Kerim Aşan
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HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu partisinin "Filistin ve Gazze Meselesi Hakkında Beyanname"sini kamuoyuna açıkladığı toplantıda skandal açıklamalar yaptı. Zekeriya Yapıcıoğlu, DEM Parti'yi korudu, "PKK'nın yaptıklarından sorumlu değiller" dedi.

HÜDA-PAR Batman Belediyesi Adayı Serkan Ramanlı’nın DEM Parti Batman Adayı Mehdi Öztüzün ile bir futbol müsabakasında çektirdiği fotoğraf sonrası tartışmalar başlamıştı.

DEM Parti Batman İl Başkanlığı konuyla ilgili "Parti politikamız ve ideolojik hattımızla düşmanca tavır sergilemiş bu yapılarla mesafemiz çok net ve bellidir" ifadelerini kullanarak inceleme başlattıklarını duyurmuşlardı.

HÜDA-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da konuya dahil oldu. Zekeriya Yapıcıoğlu, "Ne biz Hizbullah’ın yaptıklarının sorumlusuyuz, ne de DEM Parti PKK’nin yaptıklarının sorumlusudur" dedi.

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# Zekeriya Yapıcıoğlu # hüda par # DEM Parti # pkk
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