HÜDA-PAR, DEM Parti'yi korudu! Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan skandal açıklama

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu partisinin "Filistin ve Gazze Meselesi Hakkında Beyanname"sini kamuoyuna açıkladığı toplantıda skandal açıklamalar yaptı. Zekeriya Yapıcıoğlu, DEM Parti'yi korudu, "PKK'nın yaptıklarından sorumlu değiller" dedi.

HÜDA-PAR Batman Belediyesi Adayı Serkan Ramanlı’nın DEM Parti Batman Adayı Mehdi Öztüzün ile bir futbol müsabakasında çektirdiği fotoğraf sonrası tartışmalar başlamıştı.

DEM Parti Batman İl Başkanlığı konuyla ilgili "Parti politikamız ve ideolojik hattımızla düşmanca tavır sergilemiş bu yapılarla mesafemiz çok net ve bellidir" ifadelerini kullanarak inceleme başlattıklarını duyurmuşlardı.

HÜDA-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da konuya dahil oldu. Zekeriya Yapıcıoğlu, "Ne biz Hizbullah’ın yaptıklarının sorumlusuyuz, ne de DEM Parti PKK’nin yaptıklarının sorumlusudur" dedi.