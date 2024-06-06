Özgür Özel'den erken seçim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Haziran'da CHP Genel Merkezi'ni ziyaret edecek. Tarihi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel açıkladı. Özel, İyi Parti ve Dem Parti'nin erken seçim açıklamalarına yanıt verdi, "erken seçim kararı alabilecek güçte değilim" dedi. CHP Genel Başkanı, Kayyum uygulamasını da eleştirdi.

Özgür Özel'den erken seçim açıklaması
Editör: Haber Merkezi
Son Güncelleme:

Takvim netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye iade iziyaretini 11 Haziran'da yapacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. DEM Parti'nin "Türkiye'de erken seçim koşulları oluşmuştur" açıklamasını değerlendirdi.

- Biz bir erken seçim çağrısı yapmıyoruz. Erken seçim kararını millet verir. Ben CHP’nin 127 milletvekili ile erken seçim kararını zaten alabilecek güçte değilim. Olsa yarın alırım, öbür pazar iktidara gelirim.


Erken seçim konusunu İyi Parti Genel Başkanı Musavvat Dervişoğlu "mayınlı saha" diye tanımlamıştı. Özel o yorumuna da yanıt verdi.

- Mayınlı saha filan yok. Siyasette erken seçim konuşmanın mayına basmak olduğunu düşünmüyoruz. Hele hele birinci parti hiç böyle düşünmez.


Erdoğan’ın “Kırmızı çizgilerimiz var” sözüne de Özel'e soruldu.

- Biz zaten yumuşamadan bahsetmiyoruz. Vatandaşın canı bu kadar burnundayken muhalefeti bu kadar yumuşatacağımızı kimse beklemesin. Ama bir normalleşmeden bahsediyoruz.
Japon deprem uzmanı korkuttu! Riskli illeri sıraladı: İşte o illerJapon deprem uzmanı korkuttu! Riskli illeri sıraladı: İşte o illerBilim ve Teknoloji
# Özgür Özel # erken seçim # chp
Çok Okunanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kanunları onayladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kanunları onayladı!
Avrupa’da başlayan salgın korkuttu! Vaka sayısı 41 milyon!
Avrupa’da başlayan salgın korkuttu! Vaka sayısı 41 milyon!
İslam Memiş'ten altın ve doları olana acil çağrı! "Bayrama kadar..."
İslam Memiş'ten altın ve doları olana acil çağrı! "Bayrama kadar..."
Japon deprem uzmanından korkutan uyarı!
Japon deprem uzmanından korkutan uyarı!
Sık sık çay kahve tüketenler dikkat!
Sık sık çay kahve tüketenler dikkat!
Öne Çıkanlar Çürüyen Kapitalizmin yeni modası! Çişli pantolondan sonra şimdi de bu | Yalancının Mumu Çürüyen Kapitalizmin yeni modası! Çişli pantolondan sonra şimdi de bu | Yalancının Mumu Türk Ortodoks Patrikhanesi Halkla İlişkiler Sorumlusu Erenerol, Heybeliada Ruhban Okulu’nu anlattı Türk Ortodoks Patrikhanesi Halkla İlişkiler Sorumlusu Erenerol, Heybeliada Ruhban Okulu’nu anlattı