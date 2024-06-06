Özgür Özel'den erken seçim açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Haziran'da CHP Genel Merkezi'ni ziyaret edecek. Tarihi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel açıkladı. Özel, İyi Parti ve Dem Parti'nin erken seçim açıklamalarına yanıt verdi, "erken seçim kararı alabilecek güçte değilim" dedi. CHP Genel Başkanı, Kayyum uygulamasını da eleştirdi.
Takvim netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye iade iziyaretini 11 Haziran'da yapacak.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. DEM Parti'nin "Türkiye'de erken seçim koşulları oluşmuştur" açıklamasını değerlendirdi.
- Biz bir erken seçim çağrısı yapmıyoruz. Erken seçim kararını millet verir. Ben CHP’nin 127 milletvekili ile erken seçim kararını zaten alabilecek güçte değilim. Olsa yarın alırım, öbür pazar iktidara gelirim.
Erken seçim konusunu İyi Parti Genel Başkanı Musavvat Dervişoğlu "mayınlı saha" diye tanımlamıştı. Özel o yorumuna da yanıt verdi.
- Mayınlı saha filan yok. Siyasette erken seçim konuşmanın mayına basmak olduğunu düşünmüyoruz. Hele hele birinci parti hiç böyle düşünmez.
Erdoğan’ın “Kırmızı çizgilerimiz var” sözüne de Özel'e soruldu.
- Biz zaten yumuşamadan bahsetmiyoruz. Vatandaşın canı bu kadar burnundayken muhalefeti bu kadar yumuşatacağımızı kimse beklemesin. Ama bir normalleşmeden bahsediyoruz.
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