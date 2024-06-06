Özgür Özel'den erken seçim açıklaması

Takvim netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye iade iziyaretini 11 Haziran'da yapacak.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. DEM Parti'nin "Türkiye'de erken seçim koşulları oluşmuştur" açıklamasını değerlendirdi.





- Biz bir erken seçim çağrısı yapmıyoruz. Erken seçim kararını millet verir. Ben CHP’nin 127 milletvekili ile erken seçim kararını zaten alabilecek güçte değilim. Olsa yarın alırım, öbür pazar iktidara gelirim.



Erken seçim konusunu İyi Parti Genel Başkanı Musavvat Dervişoğlu "mayınlı saha" diye tanımlamıştı. Özel o yorumuna da yanıt verdi.

- Mayınlı saha filan yok. Siyasette erken seçim konuşmanın mayına basmak olduğunu düşünmüyoruz. Hele hele birinci parti hiç böyle düşünmez.



Erdoğan’ın “Kırmızı çizgilerimiz var” sözüne de Özel'e soruldu.