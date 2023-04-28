Sierra Nevada Corporation (SNC) kimin? Hangi ülkeye ait? Ne yapıyorlar? Sahipleri Türk mü?
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Sierra Nevada Corporation (SNC) ile birlikte Atatürk Havalimanı'nı havacılık ve uzay merkezi yapacaklarını açıkladı. Peki CIA ile doğrudan ihalesiz çalışan ABD'li Sierra Nevada Corporation kimin? SNC ne iş yapıyor? İşte detaylar...
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yeni bir video yayınladı. Kemal Kılıçdaroğlu yayınladığı videoda, TEKNOFEST sayesinde son dönemde adeta teknoloji üssü haline gelen Atatürk Havalimanı ile ilgili de konuştu.
Kılıçdaroğlu, Sierra Nevada Corporation (SNC) ile birlikte Atatürk Havalimanı'nı havacılık ve uzay merkezi yapacaklarını açıkladı. Bu açıklamanın ardından Sierra Nevada Corporation ile ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki Sierra Nevada Corporation kimin? Sierra Nevada Corporation hangi ülkeye ait? Ne yapıyorlar? İşte Sierra Nevada Corporation ile ilgili bilgiler...
SİERRA NEVADA CORPORATİON KİMİN? HANGİ ÜLKEYE AİT? NE YAPIYORLAR?
Sierra Nevada Corporation (SNC), CIA ile doğrudan ihalesiz çalışan ABD merkezli uzay sistemleri, ticari yörünge taşımacılığı, mikro uydular, enerji, tele-tıp ve nanoteknoloji gibi konularda elektronik sistem sağlayıcısı ve sistem entegratörü bir teknoloji şirketidir. Şirket merkezi Nevada, Sparks'ta bulunmaktadır. İş alanları bölgesel ve küresel 16 eyalet ve ülkede 30 farklı merkezde bulunmaktadır. SNC, astronotları yerküre alçak yörüngesine uçuracak ticari personel taşıma yeteneğini geliştirecek, NASA tarafından seçilen, sadece üç firmadan biri olmuştur.
SİERRA NEVADA CORPORATİON'DA KAÇ KİŞİ ÇALIŞIYOR?
Sierra Nevada Corporation'da 3000 kişi çalışmaktadır. SNC'de, altı farklı iş alanı vardır ve dünya çapında bulunan çok sayıda müşteri destek siteleri ile birlikte 17 eyalette 31 yerleri vardır.