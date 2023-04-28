Sierra Nevada Corporation (SNC) kimin? Hangi ülkeye ait? Ne yapıyorlar? Sahipleri Türk mü?

SİERRA NEVADA CORPORATİON KİMİN? HANGİ ÜLKEYE AİT? NE YAPIYORLAR?

Sierra Nevada Corporation (SNC), CIA ile doğrudan ihalesiz çalışan ABD merkezli uzay sistemleri, ticari yörünge taşımacılığı, mikro uydular, enerji, tele-tıp ve nanoteknoloji gibi konularda elektronik sistem sağlayıcısı ve sistem entegratörü bir teknoloji şirketidir. Şirket merkezi Nevada, Sparks'ta bulunmaktadır. İş alanları bölgesel ve küresel 16 eyalet ve ülkede 30 farklı merkezde bulunmaktadır. SNC, astronotları yerküre alçak yörüngesine uçuracak ticari personel taşıma yeteneğini geliştirecek, NASA tarafından seçilen, sadece üç firmadan biri olmuştur.