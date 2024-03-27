Siyasette yeni polemik: 'Köfte'

Yerel seçime günler kala, İstanbul'da iki aday arasında 'köfte' polemiği yaşanıyor. Ekrem İmamoğlu, 17 bakanın vatandaş ziyareti üzerinden yüklenirken, Ak Parti'nin adayı Murat Kurum ise sen o bakanlıklarda köfteci olursun demişti. İmamoğlu da karşılık verdi.

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Yerel seçime günler kala, İstanbul'da iki aday arasında 'köfte' polemiği yaşanıyor. Ekrem İmamoğlu, 17 bakanın vatandaş ziyareti üzerinden yüklenirken, AK Parti'nin adayı Murat Kurum ise sen o bakanlıklarda köfteci olursun demişti. İmamoğlu da karşılık verdi. Vatandaşın ise bizim derdimiz köfte değil diyor.

Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında 'köfteci polemiği' büyüyor. İmamoğlu, 17 bakana karşı tek mücadele ediyorum derken Murat Kurum ise sen o bakanlıklarda anca kantinde köfte satarsın diye yanıt vermişti.

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# Murat Kurum # ekrem imamoğlu
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