2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da

2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da yapılacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptığı basın açıklamasında duyurdu. Ve ekledi; "2036 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları için de zemin hazırlayacağız" dedi.

2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da
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2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da yapılacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptığı basın açıklamasında duyurdu. Ve ekledi; "2036 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları için de zemin hazırlayacağız" dedi.

- Bugün sporumuz, İstanbul'umuz ve ülkemiz adına tarihi bir günün coşkusunu yaşıyoruz. Ülkemize, şehrimize 2027 Avrupa Oyunları'nı getirmenin büyük gururunu yaşıyoruz. 2027 Olimpiyat Oyunları'nda yaşayacağımız başarıdan sonra, 2036 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları için de zemin hazırlayacağız.
# ekrem imamoğlu # Olimpiyat Oyunları
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