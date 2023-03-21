Sosyal medya ve basında yer alan 6 yalan iddianın gerçeği ortaya çıktı! İşte o yalanlar ve gerçekler

1) “AFAD depremden 36 saat sonra TSK’den yardım istedi, asker arama kurtarma çalışmalarına geç müdahale etti” iddiası

YALAN

Bazı basın yayın organlarında “AFAD depremden 36 saat sonra TSK’den yardım istedi, asker arama kurtarma çalışmalarına geç müdahale etti” iddiası yer aldı.

GERÇEK

Depremin hemen ardından Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı, askeri birliklerden rapor istemiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne harekete geçmesi için gerekli talimatlar verilmiş, saat 04.30’da TSK İnsani Yardım Tugayı’na hazırlık emri verilmiştir.

• Kahramanmaraş’taki 2’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı ile Islahiye’de bulunan 2’nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı 04.30- 04.35 arasında depremzede vatandaşları kışla içerisindeki emniyetli bölgeye almıştır.

• Saat 05.00’te Antakya’daki 2’nci Hudut Alay Komutanlığı bölgede aramakurtarma ve halka yardım faaliyetlerine başlamıştır.

• Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, saat 05.10’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı arayarak ilk raporunu vermiş, Hatay’da bir yıkıntı altında 3 erin şehit olduğunu, kendisi ve komuta kademesinin Hatay’a hareket edeceğini arz etmiştir.

• Saat 05.15’te 2’nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı Islahiye’de arama-kurtarma faaliyetine başlamıştır.

• Saat 05.45’te Malatya’daki 2’nci Ordu Komutanlığı personeli vatandaşa yardım için kışladan dışarı çıkarılmış ve arama-kurtarma çalışmalarına destek sağlamıştır.

• Saat 07.00’de 2 adet ambulans uçak Ankara’da pist başı yapmıştır.

• Doğu Akdeniz’deki iki firkateyn ve iki helikoptere 07.30’da İskenderun Körfezine hareket emri verilmiştir.

• Saat 08.00’da da Kayseri’den 3 adet A400M uçağı Ankara, İzmir ve İstanbul’dan AFAD personeli ve malzemeleri almak üzere havalanmıştır.

• Depremden kendisi de etkilenen Antakya’daki 8’inci Komando Tugayı, 10.00’da arama-kurtarma çalışmalarına başlamıştır.

• Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, 10.45’te İnsani Yardım Tugayına bağlı Doğal Afet Arama ve Kurtarma Taburu ile birlikte Etimesgut’tan yola çıkmıştır.

• Hatay Havalimanı pisti deprem nedeniyle kullanılamaz hale geldiği için Akar ve komutanlar İncirlik’teki 10’uncu Tanker Üs Komutanlığına inmiş, karayoluyla Hatay’a hareket etmiştir.

• 2’inci Ordu Komutanlığı ilk birlik takviyesini 13.00’te Gaziantep’in Nurdağı ilçesine yapmıştır.

• Akar ve beraberindeki heyetin Hatay yolunda olduğu sırada (13.24) Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi merkezli, 7,6 şiddetinde ikinci deprem meydana gelmiştir. Bakan Akar, Hatay’a ulaşmalarını takiben, Hava ve Kara kuvvetlerinin hem askeri birlikleri hem AFAD ekiplerini istenilen noktalara taşımak için götürmek için yoğun çaba gösterdiğini belirtmiştir.

• Kurulan “hava yardım koridoruyla” deprem bölgesine malzeme götüren uçakların dönüşte depremzedelerin bölgeden tahliyesine başlamıştır.

• 6 Şubat’ta, 28 uçak ile 134 sorti icra edilerek personel ve araç sevki sağlanmıştır. 7 Şubat’ta ise 29 uçakla 146 sorti gerçekleştirilmiştir.

• Sisli ve karlı havaya rağmen deprem bölgesine askerlerimizin intikali ve acil yardım sevkiyatı için ilk iki günde yüzlerce sorti yapılmıştır. TCG GAZİANTEP’e konuşlu SH-70 Sea Hawk Helikopterleri ile çevre hastanelere sıhhi tahliyeler gerçekleştirilmiştir.

• Kurulan “deniz nakliye koridoruyla” İzmir, Antalya ve Marmaris’teki Aksaz deniz üssünden İskenderun’a büyük iş makinaları ve personel taşınmış, Bayraktar ve Sancaktar gemileri yüzer hastane rolüne geçmiştir.