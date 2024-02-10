Tunç Soyer'den Özgür Özel'in teklifine ret!

CHP'nin İzmir'de yolları ayrırdığı mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den önemli bir açıklama geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tunç Soyer'i Ankara'ya davet etti. Soyer görüşmenin içeriğini açıkladı.

Özel'in de kendisine gelecekte farklı alanlarda birlikte çalışma teklifi ettiğini ancak kendisinin kabul etmediğini kamuoyuna duyurdu.

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in davetiyle Ankara’da görüştük. İzmir ve İzmir'deki yerel seçim ile ilgili endişelerimi, görüş ve önerilerimi ilettim. Kendisinin gelecekte farklı alanlarda birlikte çalışmamız ile ilgili teklifleri için teşekkür ettiğimi, ancak şu an böyle bir talebim olmadığını dile getirdim."

Tunç Soyer, görüşmede Özgür Özel'e İzmir ve yerel seçim ile ilgili endişelerini ilettiğini de belirtti.

Diğer yandan aday belirleme krizi yaşayan CHP ertelediği Parti Meclisi'ni ve Merkez Yönetim Kurulu'nu 12 Şubat Pazartesi günü toplayacak. Toplantıda Hatay halkının tepki gösterdiği Lütfü Savaş'ın adaylığının yeniden gündeme geleceği konuşuluyor.

Dem Parti ile süren pazarlıklar nedeniyle açıklanmayan İstanbul'un Esenyurt, Adalar ve Kadıköy adaylarının da artık duyurulması bekleniyor. Ankara'da da açıklanmayan tek ilçe Çankaya için de ismin belirlenmesi beklentiler arasında.