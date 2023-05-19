Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu görüşmesine ilişkin açıklama

"MAKAM, MEVKİ PAZARLIĞI YAPMIYORUZ"

"Pazarlık mı yapılıyor?" tartışmalarının yaşandığının hatırlatılması üzerine Özdağ, "Pazarlık mı yapıyor, ifadesini bize yönelik psikolojik operasyon olarak kullandılar, başını kesip, sonunu kesip. Bunun hiç adil olmadığını düşünüyorum." dedi.

Millet İttifakı'nı oluşturan bileşenlerin aylarca "Şu bakanlık senin olacak, bu bakanlık senin olacak" pazarlıklarını yaptığını dile getiren Özdağ, şu değerlendirmelerde bulundu:

- Buna hiçbir şey söylemeyenler bizim yapmış olduğumuz pazarlığı eleştiriyor. Biz ne pazarlığı yapıyoruz? 'HDP'ye ne verdiniz, HÜDA PAR'a ne verdiniz?' Taraflara bunu soruyoruz. Bunları biz kabul etmiyoruz, verdiğiniz bir şey varsa. Vermediyseniz 'Tamam' dedik. Anayasanın ilk dört maddesi bizim için değişmez. Anayasa'nın 66. maddesinin değişmeyeceğini kabul ediyoruz. FETÖ'yle, PKK'yla mücadele edilecek ve sığınmacılar vatanlarına yollanacak, bizim için olmazsa olmaz, Türkiye'nin en büyük güvenlik tehdidi. Biz aslında bütün yurttaşların ve siyasetçilerin Anayasa'nın kuruluş temellerini savunması gerektiğini savunuyoruz. Bunun pazarlığını yapıyoruz. Makam, mevki pazarlığı yapmıyoruz. 'Bize şu genel müdürlüğü verin, şu bakanlığı verin.' Hayır. Biz ilkelerimizi ortaya koyduk ve bu ilkeler çerçevesinde başından beri siyasetimizi gerçekleştiriyoruz. 'Sorumluluk alır mıyız?' Evet, sorumluluk alırız. Özellikle çok iyi bildiğimiz ve bizden daha iyi yapamayacaklarını düşündüğümüz konularda sorumluluk üstleniriz, buna da hazırız.