Utku Reyhan: "Gelin Kılıçdaroğlu'nun maskesini indirelim"
Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan, Kılıçdaoğlu'nun ilk propaganda afişi üzerinden Altılı Masa'nın maskesini indirdi.
Kemal Kılıçdaroğlu, Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edildi. Kemal Kılıçdaroğlu, aday olmasının peşine ilk propaganda afişini yayınladı. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Propaganda Büro Başkanı Utku Reyhan, o afiş üzerinden, Altılı Masa'nın ve Kılıçdaroğlu'nun Nurcularla olan bağlantılarını anlattı.
"KILIÇDRAOĞLU'NUN MASKESİNİ İNDİRELİM"
İşte Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan'ın o paylaşımı:
- Gelin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk propaganda afişi üzerinden onun ve masasının maskesini indirelim.
- Ajansın seçtiği bu sırıtan fotoğrafın sağ üstünde Enes Kara kardeşimizi görüyoruz.
ENES KARA VE NURCULAR
- Enes Kara, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi bu kardeşimiz kaldığı cemaat yurdunda yaklaşık 1 yıl önce canına kıydı.
- Arkasından bir video bıraktı ve bu yurtta uğradığı baskıları anlattı.
- Enes'i baskılarla intihara sürükleyen yurt Nurculara aitti. Çeşitli kolları olan bu yapının en meşhuru firari Fetullah Gülen'in liderlik ettiği FETÖ. Bir diğer önemli kol ise kendilerini Yeni Asya Nur Cemaati olarak adlandıran grup.
YENİ ASYA GRUBU
- Bu cemaatin amiral gemisi Yeni Asya gazetesi.
- Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz, aynı zamanda cemaatin liderlerinden.
- Bu görselde devlet FETÖ'nün üzerine gitmeye başlayınca örgütün Aksiyon dergisinde nasıl FETÖ'yü savunduğunu görüyoruz. Bugün de aynı çizgide.