Utku Reyhan: "Gelin Kılıçdaroğlu'nun maskesini indirelim"

ENES KARA VE NURCULAR

- Enes Kara, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi bu kardeşimiz kaldığı cemaat yurdunda yaklaşık 1 yıl önce canına kıydı.

- Arkasından bir video bıraktı ve bu yurtta uğradığı baskıları anlattı.

- Enes'i baskılarla intihara sürükleyen yurt Nurculara aitti. Çeşitli kolları olan bu yapının en meşhuru firari Fetullah Gülen'in liderlik ettiği FETÖ. Bir diğer önemli kol ise kendilerini Yeni Asya Nur Cemaati olarak adlandıran grup.