Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e destek mesajları yağdı!

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek geçtiğimiz akşam CNN Türk televizyonunda yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Yayında Dr. Doğu Perinçek ve gazeteci Abdulkadir Selvi arasında İsrail-İran krizi konusunda tartışma yaşandı.

PKK’nın uzantısı siyasi partilerin aldığı oyun ‘demokrasi’ kapsamında olduğunu savunan Selvi’ye izleyicilerden tepki gelirken, Perinçek’in sözlerine yoğun destek geldi. O paylaşımlardan bazıları şöyle:

KORKULARINDAN KONUŞAMIYORLAR TEK DOĞRU PERİNÇEK

Veysel Evcili: Doğu Perinçek başkanım canı gönülden katılıyorum, oradakiler korkularından ve endişelerinden konuşamıyorlar

Ahmet Güloğlu: Şuan Abdulkadir Selvi sayesinde oy kaybetmeye devam ediyorsun Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Selvi konuştukça milletin midesi bulanıyor farkında değil misiniz? Burada Doğu Perinçek yüzde 100 haklı ve Türk milletinin aklından geçeni dillendiriyor!

Hamittyildirimm: Sayın Perinçek Bey güzel aklınızı ve kalbinizi yormayın efendim, bu iki gazeteci de diğerleri gibi sizi anlayamazlar. İsmail Dükel hayatında hiç kitap okudu mu acaba?

‘YENİ PARTİM VATAN PARTİSİ’



Ayten Aygün: Doğu Perinçek, yanındayız yeni partim Vatan Partisi.

arkadaas2: Doğu Perinçek bu konuda haklı. Adamı iyi dinle bir daha dinle.

Hasan Demir: Abdülkadir Selvi’nin gözleri bozuk galiba. Ben de sinir oldum, HDP’yi savunuyor adam.

Hasan Kılıç: Doğu Perinçek milletin vicdanı.

Ademi Hurmet: Terörün partisi konusunda Doğu Perinçek'e yüzde 100 katılıyorum, diğerleri boş konuşuyor.

Hasan Özdengül: Bugün benim gibi bir Erdoğan ve Ak Parti gönüllüsünü çok iyi utandırdın kendini tebrik et Selvi. Doğu Perinçek gibi açık açık konuşup Reisin arkasında durmadığınız için geliyor bunlar başımıza. Ne demek terör destekçilerinin mazbata alması falan, dediği gibi seçime bile girmemeliler!

ahmetcandere6578: Doğu bey A'dan Z'ye haklı yerinde konuşuyor.

easysisi8019: Perinçek doğru söylüyor. Saygılarımla.

bilalgunbas7916: Doğu Bey doğru söylüyor.

qwolfteamq: Doğu bey haklı.

remziavcu1265: Doğu Perinçek çok güzel konuşuyor, sizin demokrasi dediğiniz şey ülkenin bölünmesi ne yol vermek. Ömer Toruloğlu: Selvi ve Dükel iki gereksiz adam. Hakan’a yakışır konu mankenleri. Perinçek haklarını veriyor. Resmen PKK savunuculuğu yapıyor bu gayri millîler. Bölücüler hakkında doğru konuşuyor. Abdülkadir Selvi utanmıyor musun PKK’lıları savunmaya, sen nasıl Sivaslısın be adam? HDP dağdaki PKK’nın Meclis’teki partisidir, oy verende o kafadadır.